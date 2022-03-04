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الرياضي
اتحاد التنس يعتمد تشكيل لجانه الجديدة
اتحاد التنس يعتمد تشكيل لجانه الجديدة
5 مارس 2022 01:46

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد التنس، خلاله اجتماعه الأول برئاسة الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد تشكيل عدد من اللجان الرئيسة والفرعية، وهي لجنة الإعلام والتسويق برئاسة خليفة بن هندي واللجنة الفنية برئاسة محمود خليفة، ويتفرع عنها أربع لجان وهي المنتخبات، والتنس النسائي، والتطوير، والمسابقات، وذلك لدعم المكاسب المتحققة، وتطوير العمل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في المزيد من النجاحات لتنس الإمارات على الصعد كافة. 
 وأشاد رئيس اتحاد التنس بالنقلة النوعية التي تحققت خلال الفترة الماضية في هذه اللعبة، والتي قادت لتحقيق مكاسب مميزة في تطور تنس الإمارات على المستويين المحلي والدولي، مشيداً بالجهود التي تم بذلها، وأسست لبيئة مميزة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً، ورياضة التنس تحديداً، وبما يبعث على التفاؤل بمستقبل مميز في السنوات المقبلة، مقدماً الشكر للهيئة العامة للرياضة للتعاون والدعم في سبيل تطور التنس في الإمارات.

الإمارات
اتحاد التنس
حشر بن مكتوم
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