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الرياضي
صراع الأبطال في تحدي «أيرون مان» للترايثلون
صراع الأبطال في تحدي «أيرون مان» للترايثلون
5 مارس 2022 01:46

دبي (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم منافسات النسخة السابعة من بطولة «أيرون مان دبي للترايثلون» التي تقام في شارع جميرا بدعم مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 2500 رياضي ورياضية، من بينهم 1675 مشاركاً من خارج الدولة جاؤوا للمشاركة في البطولة.
تبدأ منافسات البطولة بسباق السباحة في شاطئ أم سقيم بجميرا، فيما يقام سباق الدراجات الهوائية في مختلف طرق دبي، مرورًا بمنطقة محمية المرموم، وتقام منافسات الجري على مضمار شاطئ أم سقيم، وتبلغ المسافة التي يقطعها المشاركون في المنافسات 113 كيلومتراً في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر والدرّاجات الهوائية لمسافة 90 كيلومترا، والجري لمسافة 21.1 كيلومتر في مضمار الجري على امتداد الشاطئ.
وتشهد النسخة السابعة من البطولة منافسة قوية، وخاصة بين بطلين عالميين هما الدنماركي دانيل بي كيجارد حامل لقب البطولة، والبطل الأولمبي النرويجي كرستيان بلومينفيلت، حيث ضرب كلاهما موعدًا مع الآخر خلال حديثهما في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق ميدان، وتكرر الأمر أيضًا مع حاملة اللقب السويسرية دانيلا ريف حاملة لقب النسخة الماضية، والبطلة الألمانية لورا فيليب المصنفة ثالثة على مستوى العالم، حيث أكدت كلتهما أن منافستها المباشرة ترفع مستوى التنافس وتزيد من قوة وإثارة الفعالية والحماس لحسم اللقب.
وقال أحمد الحاج مدير البطولة: «نرحب بأبطال العالم الذين يسافرون آلاف الأميال إلى دبي ويحرصون على المشاركة والتنافس كل عام في بطولة أيرون مان دبي للترايثلون التي تعد من أهم وأقوى بطولات الترايثلون في العالم، وتستضيفها دبي للعام السابع على التوالي، ونحن سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة من الرياضيين من داخل وخارج الدولة الذين سارعوا على التسجيل في البطولة بمجرد أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل حتى اكتمل العدد خلال 29 ساعة، وهذا يعد رقمًا قياسيًا جديدًا لأسرع السباقات تسجيلًا للمشاركة.
أضاف: في مقدمة المشاركين البطل الأولمبي النرويجي كرستيان بلومينفيلت صاحب الرقم القياسي العالمي لمسافة 70.3، والدنماركي دانيل بي كيجارد الفائز بالمركز الأول في النسخة الماضية من بطولة أيرون مان دبي والمصنف رقم (6) على العالم في فئة الرجال .

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