«فخر أبوظبي» يكسب «الملك» في لقاء «رد الاعتبار»



مصطفى الديب (أبوظبي)



انتزع الجزيرة فوزاً غالياً على الشارقة بهدف، ليحافظ «فخر أبوظبي» على حظوظه في المنافسة على لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، في حال تخطي مباراته المؤجلة أمام اتحاد كلباء، وبذاك يكون الجزيرة قد رد اعتباره للخسارة أمام الشارقة في الدور الأول.

سجل الهدف الوحيد البرازيلي برونو أوليفيرا في الدقيقة 38، لينجح اللاعب في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعد التسجيل في مرمى العين، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين التي انتهت بالتعادل 1-1.

ورفع الجزيرة رصيده إلى «النقطة 32» لينتزع المركز الرابع من شباب الأهلي، في حين توقف رصيد «الملك» عند «النقطة 33».

وشهد اللقاء تألقاً لافتاً للحارس عبد الرحمن العامري الذي شارك بدلاً من علي خصيف بسبب الإصابة، كما شهد اللقاء تعرض الروماني كوزمين مدرب الشارقة للطرد.

ورغم سيطرة الشارقة على معظم مجريات اللقاء، إلا أن دفاع الجزيرة ظهر قوياً وصامداً، ومن خلفه الحارس العامري الذي تألق في العديد من الكرات الخطيرة.