دياز يغيب 6 أسابيع



لندن (أ ف ب)

تلقى مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة قوية، قبل يومين من خوضه مباراة «الديربي» ضد مانشستر يونايتد، بإصابة قطب دفاعه البرتغالي روبن دياز بتمزّق في العضلة الخلفية لساقه، وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 4 الى 6 أسابيع، بحسب ما أعلن مدرّبه الإسباني بيب جوارديولا «الجمعة».

وقال المدرّب الإسباني قبل يومين من مواجهة مانشستر يونايتد «هذا أمر (إصابة اللاعبين) يحصل، في مواسم سابقة غاب أفضل لاعبينا لأشهر عدة، لن يكون متواجداً، لكني لن أبكي من أجل ذلك، هكذا أمور تحصل خلال الموسم».

وقد يغيب دياز بالتالي عن مباريات مهمة لفريقه في الأسابيع المقبلة، أبرزها لقاء القمة ضد ليفربول في 10 أبريل المقبل وعن مباراتي الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، علماً بأن الفريق قطع شوطاً كبيراً نحو بلوغه بفوزه خارج أرضه على سبورتينج البرتغالي بخماسية نظيفة.

وتعرض دياز للإصابة خلال خوضه مباراة فريقه ضد بيتربره يونايتد في مسابقة كأس إنجلترا الثلاثاء الماضي، في مباراة تعرّض فيها قلب الدفاع الآخر الهولندي نايثن أكي للإصابة أيضاً.

ومن المتوقع أن يلعب الإسباني أيميريك لابورت وجون ستونز في وسط دفاع السيتي في مواجهة اليونايتد، ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة.



