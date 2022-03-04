10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
دياز يغيب 6 أسابيع
دياز يغيب 6 أسابيع
4 مارس 2022 21:57

 
لندن (أ ف ب) 

تلقى مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة قوية، قبل يومين من خوضه مباراة «الديربي» ضد مانشستر يونايتد، بإصابة قطب دفاعه البرتغالي روبن دياز بتمزّق في العضلة الخلفية لساقه، وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 4 الى 6 أسابيع، بحسب ما أعلن مدرّبه الإسباني بيب جوارديولا «الجمعة».
وقال المدرّب الإسباني قبل يومين من مواجهة مانشستر يونايتد «هذا أمر (إصابة اللاعبين) يحصل، في مواسم سابقة غاب أفضل لاعبينا لأشهر عدة، لن يكون متواجداً، لكني لن أبكي من أجل ذلك، هكذا أمور تحصل خلال الموسم».
وقد يغيب دياز بالتالي عن مباريات مهمة لفريقه في الأسابيع المقبلة، أبرزها لقاء القمة ضد ليفربول في 10 أبريل المقبل وعن مباراتي الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، علماً بأن الفريق قطع شوطاً كبيراً نحو بلوغه بفوزه خارج أرضه على سبورتينج البرتغالي بخماسية نظيفة.
وتعرض دياز للإصابة خلال خوضه مباراة فريقه ضد بيتربره يونايتد في مسابقة كأس إنجلترا الثلاثاء الماضي، في مباراة تعرّض فيها قلب الدفاع الآخر الهولندي نايثن أكي للإصابة أيضاً.
ومن المتوقع أن يلعب الإسباني أيميريك لابورت وجون ستونز في وسط دفاع السيتي في مواجهة اليونايتد، ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
جوارديولا
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©