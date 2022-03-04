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الرياضي
فيريرا يعود إلى تدريب الزمالك
فيريرا يعود إلى تدريب الزمالك
4 مارس 2022 21:39

القاهرة (أ ف ب) 

تعاقد نادي الزمالك المصري مع المدرّب البرتغالي المخضرم جيسوالدو فيريرا خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون المقال من منصبه الاثنين الماضي، بحسب ما أعلن رئيسه مرتضى منصور على الموقع الرسمي للنادي القاهري «الجمعة».
وقال منصور في شريط فيديو «فيريرا هو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، هو مدرب كفء سبق له وتولى تدريب الفريق وحقق ثنائية الدوري والكأس».
وأضاف «تم إنهاء التفاصيل الخاصة به والعقد سيكون لمدة موسم ونصف موسم».
وتولى فيريرا «75 عاماً» القيادة الفنية للزمالك في ولاية أولى موسم 2014-2015، حقق خلالها لقبي الدوري بعد غياب عن التتويج باللقب المحلي دام 11 موسماً، وكأس مصر في الموسم ذاته وخسر الكأس السوبر المحلية لمصلحة غريمه التقليدي الأهلي 2-3 في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.
وسبق لفيريرا الإشراف على تدريب أفضل ثلاثة أندية في البرتغال: بنفيكا وبورتو وسبورتينج، ويملك تجارب عدة في العالم للعربي، بعد أن أشرف على الفتح الرباطي المغربي لموسم 1995-96 والسد القطري من 2015 إلى 2019.
وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن الاثنين الماضي فسخ عقد المدرب السابق كارتيرون بالتراضي بسبب تراجع نتائج الفريق الأول في بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا في كرة القدم.

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