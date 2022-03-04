رانجنيك: «اليونايتد» يحتاج «هوية»!



لندن (د ب أ)

أكد الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه بحاجة لإظهار هوية واضحة، مثلما هو حال منافسيه مانشستر سيتي وليفربول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الأنظار ستتجه إلى ملعب «الاتحاد» «الأحد» لمباراة «ديربي مانشستر» رقم 187، حيث سيقود المدرب الألماني فريقه في مواجهة بطل الدوري والمتصدر الحالي للترتيب.

وجرى تعيين رانجنيك كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم، وذلك بعد إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن يتولى الألماني دوراً استشارياً في الفريق لمدة عامين ابتداء من الصيف المقبل.

وبسؤاله عن وضع فريقه مقارنة بمنافسه يوم الأحد مانشستر سيتي: لا أعرف حتى الهيكل الإداري للفريق، أنا أعرف معظم الناس هنا في نادينا.

وأوضح:"تركيزي كان ولا يزال قائماً على تطوير الفريق وإخراج أفضل ما لديه هذا الموسم.

وتابع رانجنيك: ما هو واضح، ليس فقط بالنسبة لمانشستر سيتي، لكن أيضاً في ليفربول، أنهم لديهم الاستمرارية في منصب المدير الفني وذلك في آخر خمسة أو ستة أعوام.

وقال: لديهم هوية واضحة وفكرة واضحة على الطريقة التي يرغبون اللعب بها.