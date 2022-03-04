«التعليم والمعرفة» تطلق كأس «الألعاب الرياضية» في أبوظبي



أبوظبي (وام)



أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي الجمعة عن إطلاق كأس الألعاب الرياضية لطلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية غداً. وأكدت دائرة التعليم والمعرفة أن البطولة مبادرة رياضية متكاملة تهدف إلى تحفيز الطلبة لممارسة مختلف أنواع الرياضات ورفع مستوى النشاط والصحة البدنية في المجتمع المدرسي، عبر تنظيم سلسلة من البطولات والمنافسات الرياضية بين المدارس سنوياً.

وسيشهد كأس الألعاب الرياضية في نسخته الأولى للعام الحالي تنظيم بطولة لكرة القدم بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة بعمر 12-14 عاماً، موزعين على 64 فريقاً. وقال عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة، إن الدائرة تحرص عبر هذه البطولة على توفير بيئة تعليمية متكاملة في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، وأطلقنا كأس الألعاب الرياضية لتشجيع الطلبة على العودة لانتهاج نمط حياة صحي ونشيط".

وتتنافس الفرق ضمن فئة الفتيان والفتيات بشكل منفصل يومي السبت والأحد على ملعب استاد زايد للكريكت، ليتأهل الفريقان الفائزان ضمن كل فئة للمشاركة في نهائي كأس الألعاب الرياضية الذي سيقام الأحد 20 من الشهر نفسه. وسيتم تنظيم المباراة النهائية لكأس الألعاب الرياضية على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة الرياضي، حيث ستتمكن الفرق الأربعة المتأهلة للنهائي من معايشة تجربة احترافية واقعية. وستكون مباريات الكأس مفتوحة أمام الجمهور، فيما سيتم تقديم جوائز لأفضل المشجعين.