الوحدة ينهي عقدة 12 عاماً بـ «ثلاثية» في شباك «الفرسان»



منير رحومة (دبي)



اصطاد الوحدة أكثر من عصفور بحجر واحد، بفوزه على شباب الأهلي 3-1، خلال «الجولة 18» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث أنهى عقدة استمرت 12 عاماً و5 أشهر و5 أيام من النتائج السلبية على استاد راشد في دبي، وانتزع ثلاث نقاط ثمينة، بالإضافة إلى استغلال «عثرة» العين «المتصدر»، وتقليص الفارق إلى 4 نقاط، حيث أصبح الوحدة «الوصيف» يملك 39 نقطة.

وأحرز «العنابي» أهدافه عن طريق «ثنائية» جواو بيدرو في الدقيقتين 5 و93، وعمر خربين في الدقيقة 85، بينما جاء هدف «الفرسان» بتوقيع ماركوس أولسن في الدقيقة 10، ليتجمد رصيده عند «النقطة 30».

وجاءت انطلاقة المباراة مثيرة وحماسية في الدقائق الأول، بفضل الأهداف المبكرة من الفريقين، حيث لعب «أصحاب السعادة» بتشكيلة مكتملة، مقارنة بلقاء ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، بينما افتقد أصحاب الأرض جهود عدد من النجوم أبرزهم الحارس ماجد ناصر.

وبادر جواو بيدرو بالتسجيل منذ الدقيقة الخامسة، إلا أن النرويجي توماس أولسن رد بسرعة بهدف التعادل في الدقيقة العاشرة، لتعود المباراة إلى «نقطة البداية»، وفي الوقت الذي توقع فيه الجمهور ارتفاع المستوى الفني، تراجع أداء الفريقين، خاصة أمام الاندفاع البدني الكبير من اللاعبين، وكثرة توقف اللعب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني فرض شباب الأهلي أفضليته على مستوى التحكم في الكرة وصناعة الفرص، مقابل تراجع كبير في أداء ومستوى الوحدة، خاصة بعد خروج إسماعيل مطر مصاباً، ومنحت تغييرات مهدي علي فاعلية كبيرة لـ «الفرسان»، وكاد أن يسجل الثاني وينتزع النقاط الثلاث.

وفي الدقائق الأخيرة، انقلب الموقف لمصلحة «العنابي»، بفضل المرتدات السريعة، والتي أجاد ترجمتها عمر خربين وجواو بيدرو، ليسجل الوحدة هدفين حاسمين في الدقيقتين 85 و93 منحت النقاط الثلاث للفريق «الوصيف» من أجل تشديد ملاحقة العين.