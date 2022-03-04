العروبة يقتنص «نقطة» من معقل «الزعيم»



معتز الشامي (دبي)



اقتنص العروبة «نقطة غالية»، بالتعادل مع العين 1-1، في المباراة التي أقيمت باستاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة 18» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل علي مدن هدف العروبة في الدقيقة 38، وأدرك رافايل التعادل لـ «الزعيم» في الدقيقة 87، ليرفع العين بتعادله الثاني أمام العروبة بعد الأول بنتيجة 3-3 في الدور الأول، رصيده إلى 43 نقطة، مقابل 10 نقاط للعروبة.

وشهدت المباراة سيطرة «البنفسج» تقريباً على مجريات اللعب خلال الشوط الأول، ولكن من دون ترجمة حقيقية إلى أهداف، مقابل لعب الفريق «الضيف» على «الكرات الطولية» خلف الدفاع المتقدم، وهو ما شكل خطورة على مرمى خالد عيسى، بينما لم يقدم لابا الأداء المنتظر حيث استسلم للرقابة اللصيقة خلال الشوط الأول تحديداً.

وغابت الفرص الحقيقية من الفريقين خلال الدقائق الأولى للمباراة، التي شهدت سيطرة نسبية للعين من دون خطورة تذكر على الحارس أحمد حمدان، قبل أن يفاجئ العروبة مستضيفه بتسجيل الهدف الأول، عن طريق «المتألق» علي مدن الذي استغل كرة طولية خلف الدفاع، ولعبها بذكاء من فوق الحارس في الدقيقة 38، وهو الهدف السادس للاعب في الدوري من بينها 3 أهداف في شباك العين بالذات.

وسعى الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين إلى تعديل تشكيلة فريقه مع بداية الشوط الثاني بإجراء تغييرين دفعة واحدة، بنزول يحيى نادر بدلاً من محمد عباس، وكايو كانيدو بدلاً من محمد أحمد، فيما أشرك فتحي العبيدي مدرب العروبة محمد خلفان بدلاً من علي مدن للإصابة .

ولاحت الفرصة الأبرز للعين في الدقيقة 60، من تسديدة خوانكا بيسراه من خارج المنطقة ارتدت من القائم.

وأثمر ضغط العين منذ بداية الشوط الثاني عن تسجيل المدافع رافايل هدف التعادل الثمين من رأسية في الدقيقة 87، مترجماً عرضية «البديل» سعيد البلوشي من الجهة اليسرى.