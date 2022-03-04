الشارقة بطل «يد الناشئين» للمرة السابعة



رضا سليم (دبي)



تُوج فريق الشارقة بلقب بطولة دوري الناشئين لكرة اليد للمرة السابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخ النادي، بعد تغلبه على فريق الوصل بنتيجة (31-16) في المباراة الأخيرة للدور النهائي من المسابقة، والتي جرت بينهما بصالة الملك الشرقاوي وتمكن ناشئو الملك من حصد درع الدوري بالعلامة الكاملة بـ 9 انتصارات متتالية.

وعقب المباراة قام نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد بتتويج البطل بحضور وناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد اليد، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد الشرقاوية، ويوسف أحمد مشرف المراحل السنية بقلعة الملك الشرقاوي.

وقال التونسي يامن بن عبد المجيد، مدرب فريق ناشئين الشارقة:«الفوز بدرع الدوري عمل جماعي مشترك لمنظومة النادي من لاعبين وإدارة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، لقد كنت لاعباً ومدرباً بنادي النجم الساحلي وعملت مدرباً بالمملكة العربية السعودية وهذا أول موسم لي مع الفريق بالإمارات، وما شهدته داخل نادي الشارقة من اهتمام ودعم ومتابعة لكرة اليد وحرص على توفير كافة متطلبات النجاح وعناية باللاعبين، باحترافية شديدة، يشبه أجواء البيئة الرياضية الأوروبية، لذلك ليس من المستغرب التفوق الكبير لكرة اليد الشرقاوية.

وقال فيصل داود إداري الفريق:» أبارك لمجلس إدارة النادي برئاسة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية ولأسرة كرة اليد الشرقاوية وجمهور الملك، التتويج باللقب ونعدهم بتحقيق ثنائية الموسم بالفوز بكأس الناشئين.

وأضاف: أتشرف بالعمل مع هذا الفريق منذ 5 مواسم، حققنا خلالها 5 بطولات في مرحلتي الصغار والأشبال ودوري الناشئين، وهم مجموعة رائعة من اللاعبين يمثلون مستقبل كرة اليد بالنادي، يوجد 8 منهم يشاركون بشكل دائم مع فريق الشباب، ولدينا الحارس الواعد خالد خليل واللاعب وليد خالد اللذان لعبا 4 مباريات مع فريق الرجال هذا الموسم".

وتضم قائمة الفريق البطل 17 لاعباً هم خالد خليل، فهد خالد، عبد الرحمن يوسف، سعيد خلفان، هزاع مبارك، ياقوت بن خميس، وليد بن خالد، أحمد خليل، أحمد حسن، عبد الله محمد، علي محمد يوسف، جمعة علي خميس، حمدان عادل، سعد جمعه، زايد عماد، أحمد خليل وعبد الله يحيي بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية: يامن بن عبد المجيد حسين، مدرباً والإداري فيصل داود، ومساعد المدرب، عبد الله المازمي، وشكيب بن علي أخصائي العلاج، ومحمد سفير عامل المهمات.