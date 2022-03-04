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الرياضي
مدرب من «المستطيل الأخضر» إلى «ساحة المعركة»!
مدرب من «المستطيل الأخضر» إلى «ساحة المعركة»!
4 مارس 2022 18:15

 
باريس (أ ف ب) 

بعدما حقق واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ دوري أبطال أوروبا، مع فريق شريف تيراسبول المولدافي بفوزه على ريال مدريد الإسباني، قرر المدرب الأوكراني يوري فيرنيدوب امتشاق السلاح والدفاع عن بلاده في مواجهة الغزو الروسي.
وقال الرجل البالغ 56 عاماً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إنه لم يتردد بالعودة إلى بلاده، بمجرد أن أبلغه نجله الأسبوع الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ عملاً عسكرياً.
يقول فيرنيدوب «اتصل بي ابني في الساعة الرابعة والنصف فجراً، وأخبرني أن الروس هاجمونا، علمت حينها أنني سأعود إلى أوكرانيا للقتال».
وفيرنيدوب أحد الشخصيات الأوكرانية الرياضية العديدة المعروفة، على غرار بطل العالم للملاكمة في الوزن القيل ألكسندر أوسيك، التي قرّرت العودة للدفاع عن بلدها.
تلقى فيرنيدوب تلك المكالمة أثناء تواجده في البرتغال لخوض مباراة فاصلة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، والتي خسرها شريف بركلات الترجيح أمام براجا بعدما تعادل الفريقان 2-2 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.
ورغم أنه يلعب في الدوري المولدافي، فإن نادي شريف من ترانسنيستريا، وهي دولة انفصالية موالية لروسيا قامت بعد حرب أهلية في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي.
وقضى فيرنيدوب، الذي أنهى مسيرته الكروية كلاعب مع زينيت سانت بطرسبرج الروسي، 11 ساعة مسافراً إلى أوكرانيا يوم السبت، وحاول العديد من أفراد عائلته ثنيه عن ذلك.
يقول «أشكر زوجتي على دعمها لي، إنها تعرف شخصيتي. إذا اتخذت قراراً، فلن أغيره».
يشير المدرب الأوكراني إلى أنه تلقى تدريباً عسكرياً لمدة عامين عندما كان أصغر سناً، ويؤكد «أعرف كيفية استخدام» الأسلحة النارية.
وخلال المقابلة مع «بي بي سي»، كان فيرنيدوب على بعد 120 كيلومتراً من جبهة القتال.
ويوضح «لا يُسمح لي بالكشف عن دوري في الجيش، الآن نتلقى التعليمات، في كل دقيقة نحن مستعدون للذهاب إلى حيث يخبروننا بذلك، لم أستخدم سلاحي بعد، لكنني مستعد دائماً. في أي وقت».

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