موراي يتعاون مع لندل للمرة الثالثة



لندن (أ ف ب)

تعاقد الاسكتلندي أندي موراي مع مدربه السابق إيفان لندل، وذلك للمرة الثالثة، ليتعاون مجدداً مع الأميركي الذي قاده لإحراز ألقابه الثلاثة في البطولات الكبرى للتنس.

وكان موراي المصنف أوّل عالمياً سابقاً يبحث عن مدرب منذ افتراقه عن البريطاني جيمي ديلجادو في ديسمبر الماضي.

وتعاون موراي مع لندل، الفائز بثمانية القاب في بطولات «جراند سلام»، للمرة الأول في عام 2012، حين أحرز الاسكتلندي باكورة ألقابه الكبرى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ليعود ويحرز في العام التالي لقب بطولة ويمبلدون، منهياً 77 عاماً من انتظار فوز لاعب بريطاني بلقب الفردي.

وافترق الطرفان في 2014، قبل أن يجتمعا مجدداً بعد عامين، وذلك قبل فترة وجيزة من فوز موراي بلقبه الثاني في ويمبلدون.

وأنهى موراي ذلك العام في صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين، ليتوج أيضاً بالذهب الأولمبي للمرة الثانية توالياً، قبل أن تبدأ معاناته من آلام في وركه في العام التالي، ليغادر لندل للمرة الثانية في نوفمبر 2017 الطاقم التدريبي للاسكتلندي، وسيكون لندل إلى جانب موراي «34 عاماً» الذي سيبقى في الولايات المتحدة الأميركية بعد خوضه دورتي إنديان ويلز وميامي، من أجل الخضوع للمزيد من التمارين.

ويحتل موراي حالياً المرتبة 84 في التصنيف العالمي، وبات قادراً على التمرن واللعب بشكل مستمر، غير أن نتائجه لم تكن على قدر آماله، رغم وصوله إلى نهائي دورة سيدني الأسترالية في يناير حيث خسر أمام الروسي أصلان كاراتسيف.