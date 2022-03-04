10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
«اتحاد المليارديرات» يقدم عرضاً لشراء تشيلسي!
«اتحاد المليارديرات» يقدم عرضاً لشراء تشيلسي!
4 مارس 2022 18:01

 
معتز الشامي (دبي)


حملة «مسعورة» شنها الإعلام الإنجليزي، على رومان أبرواموفيتش مالك نادي تشيلسي خلال الأيام الماضية، بسبب علاقته بالرئيس الروسي، بالإضافة إلى إعلانه بيع النادي لمن يرغب، مانحاً مهلة حتى مساء اليوم «الجمعة» ولكن يبدو أن عرضه وجد اهتمام أكثر من ملياردير أوروبي.
حيث كشفت صحيفة «التليجراف» عن استعداد ما اسمته «اتحاد المليارديرات» الأوروبي، لشراء تشيلسي، استجابة لرغبة أبراموفيتش ببيع النادي في أسرع وقت، وذلك عبر اتحاد الملياردير السويسري هانزيورج فايس، والملياردير الأميركي بويلي، من خلال تمويل سريع مشترك للصفقة.
وأوضحت الصحيفة أن أبراموفيتش تلقى عرضاً من اتحاد المليارديرات «الأميركي -السويسري» صباح اليوم، رغم أن البنك التجاري الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، حدد موعداً نهائياً لمقدمي العطاءات حتى 15 مارس الجاري، إلا أن فايس وبويلي يريدان الإسراع في عملية الشراء.
وسافر فايس إلى كاليفورنيا، لملاقاة بويلي لوضع اللمسات الأخيرة على الخطط والأوراق المطلوبة للتقدم بـ «العرض المشترك»، للاستحواذ على تشيلسي، وتوفير السيولة اللازمة في أسرع وقت، ويبقى أن نرى ما إذا كان أبراموفيتش سيوافق على السرعة، أم ينتظر إلى منتصف مارس الجاري، لتقييم جميع العروض المحتملة.
وقدر أبراموفيتش قيمة تشيلسي بحوالي 4 مليارات جنيه إسترليني، بينما تشير «التليجراف» إلى أن العرض التقديمي من فايس ربما يصل إلى نصف هذا المبلغ، وذلك بالتزامن مع زيادة عدد المشترين المحتملين لـ «البلوز»، بعد دخول أكثر من ملياردير في السباق.
فيما سيكون البيع السريع للنادي مناسباً للمدرب توماس توخيل، نظراً لحالة التوتر والتخوف من مستقبل النادي الذي خلقه قرار أبراموفيتش بالبيع، حيث لم يحسم تشيلسي مستقبل سيزار أزبيليكويتا وأندرياس كريستنسن وأنطونيو روديجر، الذين تنتهي عقدهم جميعاً في الصيف، بخلاف ضرورة وضع خطط صفقات الموسم المقبل.
ويتعين على الراغبين في شراء تشيلسي أن يحصلوا على موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يخضع المشترون للتدقيق من إدارة الدوري وفق ما أعلن عنه ماسترز الرئيس التنفيذي لـ «البريميرليج»، والذي أعلن احتمال موافقته على بيع سريع للنادي، رغم أن عملية الاستحواذ تستغرق عدة أسابيع.
وفي حديثه في قمة «فايننشال تايمز للأعمال لكرة القدم»، حذر ماسترز أيضاً من أن أي عقوبات ستفرضها الحكومة البريطانية على أبراموفيتش، ستؤدي على الأرجح إلى القضاء على أي صفقة لبيع تشيلسي، وعندما تم سؤاله عن المدة التي تستغرقها عملية الاستحواذ أوضح أنها 10 أيام أو أقل.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
رومان أبراموفيتش
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©