«إعمار» ترعى كأس محمد بن راشد للقدرة السبت المقبل



دبي (الاتحاد)



أعلن نادي دبي للفروسية عن رعاية شركة «إعمار العقارية» للنسخة الخامسة عشرة لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، الذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة في منطقة سيح السلم لمسافة 160 كلم السبت المقبل.

وتأتي رعاية «إعمار» في إطار الدور المجتمعي والرياضي لها من خلال المساهمة في رعاية كبرى الأحداث والفرق الرياضية، لاسيما وأن السباق الرئيسي في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، يعتبر من أبرز المنافسات على الصعيدين المحلي والدولي.

وتحتضن مدينة دبي الدولية للقدرة فعاليات الحدث المرموق بتنظيم نادي دبي للفروسية، وبالتعاون مع الاتحاد الفروسية وبمشاركة أبرز الحكام والبيطريين المختصين بسباقات القدرة والتحمل.

وشهدت منافسات الكأس على مدى السنوات الماضية، محطات ستظل راسخة في الأذهان أبرزها فوز الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، باللقب لأكثر من نسخة.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مسك ختام المهرجان الذي يعتبر خير مناسبة واحتفاء بالدعم الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الداعم الأول لرياضة الفروسية وسباقات القدرة على مستوى العالم، حيث يحمل الحدث أهمية كبرى في الوسط الرياضي العالمي نظراً للإسهامات الكبيرة والدور البارز لسموه في إحداث النقلة النوعية لرياضة القدرة والتحمل، متوجهاً بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى «فارس العرب» على هذا الدعم اللا محدود

وثمن الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم دعم كل الشركاء والرعاة المساهمين في الحدث، حيث تشهد نسخة هذا العام تواجد «إعمار» إحدى الشركات العقارية الوطنية الرائدة، وتواجدها لرعاية كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، يعكس حرصها على دعم الحركة الرياضية في الدولة خاصة في رياضة الفروسية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بموروث الأجداد وتاريخ الدولة.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، إلى أن فريق العمل سيعمل جاهداً لظهور السباق في أبهى صورة بما يليق باسم ومكانة الحدث على غرار السنوات الماضية التي شهدت تميزاً في عملية التنظيم إلى جانب وجود المنافسة القوية بين نخبة الفرسان الذين يمثلون مختلف الإسطبلات، مؤكداً أنه في الإمارات ودبي أثبتنا قدرتنا للعالم أجمع على تنظيم وإدارة كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير رغم جائحة كورونا وستكون أبواب مدينة دبي الدولية للقدرة مفتوحة لاستقبال جميع المشاركين والزوار للاستمتاع بفعاليات المهرجان في شهر مارس المقبل، متمنياً التوفيق لكل الفرسان والإسطبلات المشاركة في الحدث.

ومن جانبه أعرب محمد علي العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، عن فخره واعتزازه برعاية «إعمار» للكأس الغالية التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يكسب الحدث أهمية كبرى في الوسط الرياضي ومجتمع الفروسية، مشيراً إلى أن رعاية مثل هذه الفعاليات الرياضية هو واجب وطني لاسيما وأن رياضة الفروسية وسباقات القدرة ذات صلة قوية بمجتمع الإمارات وتاريخ الدولة العريق.

وأضاف: رعاية كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، خطوة من شأنها فتح آفاق جديدة في المستقبل القريب نحو شراكات أوسع مع نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، مؤكداً أن شركة إعمار العقارية حريصة دائماً على التفاعل مع مختلف الأحداث والأنشطة الرياضية في الدولة بما يعكس أهمية ودور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية خاصة في رياضة الفروسية التي حققت الإمارات من خلال العديد من الإنجازات العالمية.

شارك في النسخة الأخيرة، 161 فارساً وفارسة، وتوجت باللقب العام الماضي الإسبانية يولاليا جونزاليز من إسطبلات ام 7 على صهوة الجواد «بلال دي لا بيلانج» وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة الجواد «كاتشو» لاسطلات ام 7، بعد منافسة قوية مع صاحب المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «ماجيك جلين تامار» من اسطبلات ام ار ام.