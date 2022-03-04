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«دولي الكاراتيه» يحتفي بـ «جولة الفجيرة»
«دولي الكاراتيه» يحتفي بـ «جولة الفجيرة»
4 مارس 2022 15:34


علي معالي (دبي)
قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للكاراتيه في اجتماع غير عادي برئاسة الإسباني أنطونيو سبينوس نقل بطولة أوروبا من روسيا بناء على الأحداث الجارية حالياً بسبب الحرب الأوكرانية، ويدرس الاتحاد الدولي اختيار بلد بديل للنسخة التي ستقام 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الإسباني أنطونيو سبينوس: في ظل الظروف الحالية والمؤسفة، نعرب عن قلقنا الكبير لما يدور من أحداث، ونتعاطف مع جميع المتضررين، ونأمل أن ينتهي هذا الصراع ونستعيد الحياة الطبيعية، لكي نقيم بطولاتنا الأوروبية بشكل آمن في جميع أنحاء القارة«.
من جانبه نشر الاتحاد الدولي للعبة على موقعه الرسمي ملف كامل مرفق بالصور والأحداث التي صاحبت إقامة الجولة الأولى من الدوري العالمي للكاراتيه«البريميرليج» التي جرت في الفجيرة لأول مرة ونشر الكثير من الصور الخاصة بالإمارة والنجاح الكبير الذي رافق هذه الجولة والمشاركة المتميزة للغاية لأفضل لاعبي العالم.
وكان سبينوس قد أشاد بالإمكانيات العالية التي شهدتها تنظيم هذه النسخة التي جاءت مثالية في الكثير من الأمور في الانطلاقة الأولى للدوري العالمي، وستكون النسخة الثانية من البطولة في البرتغال، خلال الفترة من 22 حتى 24 أبريل المقبل.

الاتحاد الدولي للكاراتيه
اتحاد الكاراتية
الكاراتيه
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