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الرياضي
«أبوظبي البحري» يعتمد مضاعفة جوائز بطولة صيد الكنعد
«أبوظبي البحري» يعتمد مضاعفة جوائز بطولة صيد الكنعد
4 مارس 2022 15:32

 
 
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد نادي أبوظبي للرياضات البحرية مضاعفة الجوائز المقدمة في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد في جولتها الأولى التي تختتم منافساتها السبت، ويشارك فيها حوالي 370 قارباً. يأتي ذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهدته البطولة من قبل المشاركين، سواء في دورتها الحالية أو الدورات السابقة من قبل النواخذة والبحارة ومحبي الصيد والتحدي في مختلف امارات الدولة، وبهدف تحفيز المشاركين، وإعطاء إثارة أكبر للتحدي والمنافسة على المراكز الأولى.
وقال أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب «ان هذا القرار يأتي بهدف زيادة روح المنافسة في البطولة ما بين المشاركين والتشجيع على إحياء البطولات التراثية والرياضية وسط أوساط الشباب والبحارة في الإمارات وإحياء وموروث الآباء والأجداد الذين ارتبطت حياتهم بالبحر، وشكل ملاذاً آمناً ومصدراً للخير الوفير»، وأشار إلى أنه سيتم اتباع الطرق التقليدية في صيد سمك الكنعد الذي يتواجد خلال مواسم معينة من العام. 

يذكر أن قيمة جوائز أصحاب المراكز العشرة الأوائل في البطولة توزعت على النحو التالي: المركز الأول 80 ألف درهم، المركز الثاني 64 ألف درهم، المركز الثالث 48 ألف درهم، المركز الرابع 40 ألف درهم، المركز الخامس 32 ألف درهم، المركز السادس 24 ألف درهم، المركز السابع 20 ألف درهم، المركز الثامن 18 ألف درهم، المركز التاسع 16 ألف درهم، المركز العاشر 14 ألف درهم.

صيد الكنعد
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
بطولة أبوظبي لصيد الكنعد
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