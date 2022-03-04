الوحدة يختبر صدارة شباب الأهلي في «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



يخوض «ثلاثي المقدمة» في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، اختبارات متفاوتة المستوى مع انطلاقة «الجولة 18» غداً «السبت»، والتي تشهد مواجهة شباب الأهلي المتصدر برصيد 41 نقطة أمام مضيفه الوحدة السادس بـ 28 نقطة، فيما يستقبل الشارقة «الوصيف» برصيد 33 نقطة ضيفه الجزيرة الخامس بـ 29، فيما يلتقي العين «الثالث» برصيد 33 نقطة، ضيفه العروبة صاحب المركز قبل الأخير بـ12 نقطة.

وتستكمل الجولة الأحد، بمباريات بني ياس وعجمان، الإمارات والنصر، خورفكان والظفرة، واتحاد كلباء والوصل، وتنطلق جميع مباريات الجولة 18 في توقيت موحد في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً.

ويدرك «الفرسان» المتصدر بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة «الوصيف»، أهمية المواجهة أمام «العنابي» الساعي بدوره لتحسين مركزه في الترتيب العام، بعد التعثر بالتعادل 2-2 أمام الوصل في الجولة الماضية، وكان الوحدة أول فريق ينجح في حصد نقطة أمام شباب الأهلي بالتعادل 2-2 في مواجهة الفريقين ضمن الجولة الخامسة في «الدور الأول».

وتصطدم رغبة الشارقة «الوصيف» في تعويض خسارة الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 1-2، بطموحات ضيفه الجزيرة المنتشي بانتصاره العريض في الجولة ذاتها على الإمارات 5-2، ليرفع رصيده 29 نقطة في المركز الخامس مع امتلاكه مباراة «مؤجلة» من «الجولة 15» أمام اتحاد كلباء.

وتبدو الفرصة مواتية أمام الثالث بلوغ النقطة 36 وتحقيق الفوز العاشر في مشواره، حينما يحل ضيفاً على العروبة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

السبت



الشارقة - الجزيرة 17:45 «استاد خالد بن محمد»

الوحدة - شباب الأهلي 17:45 «استاد آل نهيان»

العروبة - العين 17:45 «استاد خليفة بن زايد»

الأحد



الإمارات - النصر 17:45 «استاد الإمارات»

بني ياس - عجمان 17: 45 «استاد بني ياس»

خورفكان - الظفرة 17:45 «استاد صقر بن محمد القاسمي»

اتحاد كلباء - الوصل 17:45 «استاد اتحاد كلباء»