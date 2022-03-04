3 مباريات في افتتاح «الجولة 22» لدوري الأولى



دبي (الاتحاد)



تنطلق مساء غد «السبت» الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات؛ تجمع دبا الحصن والعربي، ويستقبل الجزيرة الحمراء البطائح، ويحل حتا ضيفاً على سيتي، وتختتم الجولة «الأحد»، بأربعة لقاءات؛ تجمع مسافي والتعاون، الذيد ودبا، جلف إف سي والرمس، مصفوت والحمرية.

ستكون طموحات دبا الحصن على المحك، عندما يستضيف العربي في قمة منتظرة، تهم نتيجتها كل أطراف صراع الصعود، فالمضيف يحتاج إلى الفوز، ليبقي على آماله في المنافسة على الصعود، ويدرك أنه لا يملك رفاهية إهدار أي نقطة في هذه المرحلة، لأن التفريط يعني ببساطة تأجيل حلم الصعود إلى الموسم المقبل.

وخاض دبا الحصن 19مبارة، ويملك 41 نقطة على بعد 11 نقطة من المركز الثاني، و12 من الأول، ويحتاج لتقليص الفارق إلى الفوز في كل مبارياته، خاصة تلك التي تجمعه بالمنافسين المباشرين، وفوز دبا الحصن يضمن له ثلاث نقاط، وتعطيل المتصدر الذي يرمي ببصره إلى بطاقة الصعود، وفي سبيل الحصول عليها لا يرغب في أي تعثر.

ويدخل العربي اللقاء بطموح تحقيق الفوز الثامن عشر، والوصول إلى النقطة 56، وسيكون درس مباراتي الجزيرة الحمراء وسيتي حاضراً، بعدما تأخر «المتصدر» في الفوز حتى الدقائق الأخيرة، وهي مجازفة غير مأمونة العواقب في مواجهة فريق مثل دبا الحصن، لذلك صدرت التعليمات من المدرب الجالبوت للاعبيه بالعمل على التسجيل مبكراً، ومحاولة قتل المباراة.

ويسعى الجزيرة الحمراء، العاشر برصيد 17 نقطة، في المواجهة أمام ضيفه البطائح، لاستعادة ذاكرة الفوز، بعد الخسارة أمام العربي وحتا في مباراتين كان فيهما الفريق مقنعاً على مستوى الأداء، لكنه فرط في الدقائق الأخيرة، ومن جهته فإن البطائح في رحلة معروفة الهدف، شعارها العودة بالنقاط الثلاث، لتعزيز الحظوظ في صراع الصعود، وللفريق 43 نقطة في المركز الثالث.

ولن تكون مباراة سيتي وحتا هامشية، فالفريقان لديهما ما يلعبان من أجله، رغم أنهما بعيدان عن مراكز المقدمة، فسيتي الخامس عشر برصيد 6 نقاط، يتطلع إلى الفوز الثاني، والتقدم خطوة في مشوار إنهاء الدوري في مركز أفضل، في المقابل يرغب حتا السادس برصيد 34 نقطة في الاستمرار بالانتصارات واللحاق بركب المقدمة.



البرنامج



السبت



دبا الحصن – العربي 17:30

الجزيرة الحمراء – البطائح 17:30

سيتي – حتا 17:35

الأحد

مسافي – التعاون 17:30

مصفوت – الحمرية 17:35

الذيد – دبا 17:35

جلف أف سي – الرمس 17:35