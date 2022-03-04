رؤساء الريال والبارسا واليوفي يضعون خططاً جديدة لـ «السوبر ليج»



معتز الشامي (دبي)



لا يزال الحديث عن إصرار الأندية الأوروبية الكبرى على إطلاق «السوبر ليج»، وتحدي «اليويفا»، مستمراً خلف الكواليس، وبعيداً عن الأنظار، إلا أن التخطيط لإطلاق شكل جديد لـ «السوبر ليج» لا يغضب جماهير أوروبا، هو «الشغل الشاغل» لرؤساء أندية الريال واليوفي والبارسا.

وكشفت صحيفة «ماركا» أن اجتماعاً عُقد في غرفة معيشة منزل أندريه أنيللي رئيس نادي يوفنتوس، بحضور رؤساء ريال مدريد وبرشلونة، وهدفه هو إعادة إحياء مشروع «السوبر ليج» ولكن بشكل جديد، لا يغضب الجماهير أو «اليويفا» الذي يشعر بالضغوط حالياً، نظراً لتلك التحركات الفردية.

ولا تزال مخاوف «السوبر ليج» مستمرة، بسبب أن المشجعين في جميع أنحاء أوروبا، خاصة إنجلترا، رفضوا بشدة التصور الأول، الخاص بالبطولة وهو ما يدفع أنيللي ورفاقه، للبحث عن «خطة جديدة» يمكنها أن تحقق القبول المطلوب.

ووفقاً لرئيس «الليجا» الإسباني خافيير تيباس، فإن اجتماع رؤساء أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، قد انتهى بإرسال خطاب إلى الاتحاد الأوروبي، أوضحوا فيه أنهم لا ينوون إدارة ظهورهم للبطولات المحلية، التي ستكون بمثابة الممول والضامن لنجاح «السوبر ليج».

وكشفت «ماركا» عن أن «الاجتماع الثلاثي» في منزل رئيس «اليوفي» شدد على ضرورة أن تكون الفكرة الجديدة ل «السوبر ليج» تقدم نموذجاً عصرياً ومقبولاً يراعي المخاوف التي هوجم بسببها المقترح الأول منذ عام من الجماهير ومن «اليويفا».

وسيكون على أنيلي ولابورتا وبيريز أن يقنعوا تشافرين رئيس «اليويفا» بأن الشكل الجديد للبطولة سيكون تحت إشراف ومشاركة من الاتحاد الأوروبي، وليس بمعزل عنه حتى يكون الأمر أكثر إقناعاً ودعماً مع ضمان زيادة المداخيل المالية رغم رفض «اليويفا» أكثر من مرة.