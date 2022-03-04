رالي أبوظبي يدشن «النسخة 13» السبت



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يدشن رالي أبوظبي الصحراوي نسخته الحادية والثلاثين، اعتباراً من غد «السبت» بمشاركة نخبة من أفضل نجوم الراليات في العالم يطمحون للفوز بألقاب الرالي الشهير الذي تزوده شركة أدنوك للتوزيع بالوقود، ويتطلع ستة من السائقين السبعة الأوائل المشاركين في الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الجديدة إلى اختراق الكثبان الرملية العملاقة في منطقة الظفرة بنجاح.

وتضم قائمة نجوم الراليات الستة سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات في أول ظهور له بالإمارات، ويزيد الراجحي، وجاكوب برزيجونسكي، وماثيو سرادوري، وسيباستيان هالبيرن، ودينيس كروتوف، وجميعم يرغبون بالانضمام إلى قائمة الفائزين بلقب الرالي المتميزين.

الجدير بالذكر أن ثلاثة من بين 38 سائقاً مشاركين في الرالي قد سبق أن فازوا بالمركز الأول وهم البطل المدافع عن اللقب ناصر العطية، وستيفان بيترهانسل الفائز عدة مرات باللقب، والتشيكي مارتن بروكوب عام 2018. وكما هو الحال مع لقب الدراجات النارية، ففي حين أن 14 دراجاً من فرق المصانع الرائدة يشاركون في الرالي، إلى جانب مجموعة قوية تضم 50 دراجاً، تمكن فقط الدراجين التالية أسمائهم من التألق على منصة التتويج في أبوظبي وهم سام سوندرلاند عام 2017 و2019، وتوبي برايس عام 2016، وبابلو كوينتانيلا عام 2018، والبطل المدافع عن اللقب ماتياس والكنر.

وفي هذا الإطار، لم تجد مجموعة النخبة الحالية من كبار الدراجين المجتمعين في أبوظبي، مسرحاً أفضل من رالي أبوظبي الصحراوي لاستعراض مهاراتهم واختبار أدائهم وتحقيق طموحاتهم، وتضم المجموعة الشقيقين كيفن ولوتشيانو بينافيدس من الأرجنتين، والنجم الأمريكي ريكي برابيك، والبرتغالي يواكيم رودريجيز.

وعندما تغادر السيارات والشاحنات والدراجات النارية ودراجات الكوادس العاصمة الإماراتية صباح الأحد لخوض غمار المرحلة الأولى من خمس مراحل عبر منطقة الظفرة الصحراوية الخلابة، ستلعب شركة أدنوك للتوزيع دوراً حاسماً في تزويد رحلتهم بالوقود.

وتم تصميم وقود أدنوك للتوزيع (98 الممتاز)، والمستخرج والمكرر في دولة الإمارات، خصيصاً لتقديم رعاية وكفاءة متقدمة في البيئات الأكثر تطلباً. وستزود شاحنات (محطتي) مركبات المتنافسين بالوقود أثناء الرالي عبر خمسة أقسام تنافسية تبلغ مسافتها 264 كم و318 كم و270 كم و257 كم و217 كم، مع مراحل انتقالية ليبلغ إجمالي مسافة الرالي 1917 كم، حيث يضمن وقود (الممتاز 98) أن المحركات مجهزة تجهيزاً جيداً للتعامل مع التحديات والتضاريس التي يواجهها الدراجون والسائقون في هذا الحدث الصعب.

وفي هذا السياق، قال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع «يسعدنا أن ندعم رالي أبوظبي الصحراوي مجدداً، وهو الرالي الذي يسلط الأضواء العالمية على المشهد النابض بالحياة والمتنوع للامارات، وتضمن خبرتنا في توفير وقود عالي الجودة لمجموعة واسعة من المركبات أن نوفرعناية وكفاءة عالية لأكثر البيئات تطلباً، بينما يخوض المتسابقون غمار تضاريس الحدث».