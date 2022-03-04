زوارق أبوظبي الأسرع في افتتاحية اكس كات بالفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)



حققت زوارق فريق أبوظبي المركزين الأول والثاني في تصفيات كسر الكيلو ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق إكس كات المقامة في إمارة الفجيرة، عبر زورقي أبوظبي 4 و5 كي تتفوق على 13 زورقاً مشاركاً في البطولة بتحقيق أفضل الأزمنة لتكون أول المنطلقين من خلال السباق الرئيس الأول.

وكانت تصفيات الزمن الأفضل قد بدأت مع التجارب الحرة لجميع المشاركين قبل الانتقال إلى مرحلة كسر الكيلو التي تم تخصيص دورتين من خلالها لكل زورق، وتمكن عبر التصفيات زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي من تحقيق زمن وقدره 2:42:894 في حين حقق زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير المركز الثاني بزمن وقدره 2:43:111 فيما حل في المركز الثالث زورق أوف شور الإيطالي 10، وبفارق أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الثاني.

وتنطلق يوم غد منافسات السباق الرئيس الأول للجولة والتي ستكون بداية حصد النقاط للمنافسة على لقب موسم 2022 ثم ختام الجولة مع السباق الرئيس الثاني الأحد وإسدال الستار على منافسات الجولة الإفتاحية للموسم.

من جهته وجّه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التهنئة بتفوق الفريق، وأكد أن تركيز الفريق ينصب حاليا على المنافسة الصعبة من خلال السباق الرئيس الأول والسباق الثاني، خاصة أن جمع النقاط يبدأ عبر هاتين المرحلتين وقال: انتهى جزء صعب من المنافسة بتحقيق المراكز الأولى في تصفيات الزمن وبقي أن نركز على السباق الرئيس الأول، والذي سيكون مفتاحاً أيضاً لاستمرار التفوق وتأكيد السيطرة، وشدد على قوة المنافسة ومواجهة طموحات بقية الفرق في التحدي العالمي، والذي لن يكون سهلا مع المراحل المتبقية من المنافسة.

من ناحيته عبر فالح المنصوري قائد زورق أبوظبي 4 عن سعادته لتحقيق الزمن الأفضل في تصفيات كسر الكيلو مؤكدا أن الأجواء منذ بداية التجارب في الصباح الباكر لم تكن سهلة لا سيما مع تغير اتجاه الرياح عبر المسار، وقال: واجهنا العديد من التفاصيل قبل بدء المنافسة، وكنا عازمين على أن نحقق زمناً متقدماً لضمان انطلاقة متقدمة أيضا من خلال السباق الرئيس لاحقاً، استثمرنا الأداء عبر الدورات المخصصة لنا في تصفيات الزمن، وتمكنا من الوصول للمركز الأول، هو جهد جماعي للفريق وللطاقم الفني ولكل المشاركين.