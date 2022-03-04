أصحاب الهمم يخوضون تحدي كاياك في البحيرة الكريستالية



دبي (الاتحاد)

يلتقي عشاق الرياضات البحرية من جديد يوم غد السبت مع سلسلة مهرجانات دبي المجتمعية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021-2022 حيث ستخصص هذه المرة لفعاليات كرنفال قوارب التجديف الحديث كاياك وواقف.

ويقام المهرجان من جديد للعام الثاني على التوالي في أكبر بحيرة كريستالية إصطناعية في العالم، والتي تمثل إبداعاً جديداً من صنع الإنسان في قلب الحي الأول لمدينة محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ستظهر فريدة دائماً بإطلالات خلابة لم يسبق لها مثيل وحولها الممشى الجميل.

وتجمع التظاهرة الرياضية المجتمعية أصحاب الهمم في تحد جديد للعام الثاني على التوالي في فعالية (نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم) باستخدام قوارب التجديف (كاياك) بداية من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، وبمشاركة نخبة الرياضيين من أندية أصحاب الهمم في الدولة يتقدمهم أبطالنا نجوم المنتخبات الوطنية.

وبصاحب الكرنفال إقامة منافسات سباق (نحن نجدف من أجل دبي) لقوارب التجديف (واقف) الذي سيقام بإشراف لجنة الكايت سيرف والتزحلق على الماء وبمشاركة عدد كبير من أفراد المجتمع من محبي هذه الرياضة سوف يتنافسون على المراكز الأولى في أربع فئات هي الرجال، محترفين ومواطنين لمسافة 3000 متر، والفتيات والناشئين لمسافة 1500 متر.

وقال محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ستشهد البحيرة الكريستالية الخلابة في الحي الأول بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم الوجهة السكنية الفريدة اليوم تظاهرة رياضية مجتمعية فريدة في كرنفال قوارب التجديف الحديث كاياك وواقف ضمن سلسلة مهرجانات دبي التي درج النادي على تنظيمها من حين إلى آخر تشجيعاً لمختلف شرائح المجتمع.