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الرياضي
إعلان الفائزبن بجوائز «محمد بن راشد للتميز» السبت
إعلان الفائزبن بجوائز «محمد بن راشد للتميز» السبت
4 مارس 2022 13:44


محمد حسن (دبي)

يعلن نادي دبي لسباق الخيل مساء غد «السبت»، أسماء الفائزين بألقاب النسخة الخامسة لجوائز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، التي تكرم المتميزين في الرياضة عبر 8 فئات، من بينها جائزة أفضل حصان، وأفضل مدرب، وأفضل فارس، وجائزة اختيار الجمهور.
وسيتم إعلان الفائزين خلال حفل سباق السوبر ساترداي «السبت العملاق»، بمضمار ميدان والذي يستضيف أيضاً اليوم الأول من النسخة الثانية لملتقى دبي لشركاء الفروسية، الذي يرحب بالشخصيات البارزة في الصناعة على مستوى العالم، وتهدف الجائزة التي تم إطلاقها في العام 2017، إلى تكريم أفضل حصان وفارس ومدرب ومالك من خلال عملية تقييم تعتمد على جمع البيانات والإحصائيات عن الأشخاص، بالإضافة إلى جائزتين للتصويت العام هما، جائزة «اختيار الجمهور»، وفئة جديدة لأفضل فارس محلي تهدف إلى تكريم الفرسان الذين كرسوا حياتهم المهنية لسباق الخيل في دبي.
وتضم قائمة المرشحين لجائزة «اختيار الجمهور» لعام 2022 كلاً من: الجواد «إيرو تريم» بطل أهم سباق في أميركا الجنوبية «جران بريميو لاتينو أمريكانو» للفئة الأولى«، و»لورد جليترز«بطل كأس البحرين الدولي، والجواد«بوشارت»، والمدربة السعودية سارة القحطاني، إضافة إلى الفرسان المحليين وهم: تاج أوشي، وأنطونيو فريزو، وفابريس فيرون، وريتشارد مولن.

دبي
نادي دبي لسباقات الخيل
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