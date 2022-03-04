«أبوظبي الرياضي» ينظم دورة مدربي كرة القدم للرخصة «C»



ابوظبي (الاتحاد)



ينظم مجلس أبوظبي الرياضي دورة مدربي كرة القدم للحصول على الرخصة التدريبية «C» التي تمتد حتى 11 مارس، بالتعاون المشترك مع الاتحادين الإماراتي والآسيوي لكرة القدم، ضمن برامجه ومبادراته لتمكين الكوادر التدريبية الوطنية وتأهيلهم للحصول على الرخص والشهادات المعتمدة.

وانطلقت المحاضرات العملية والنظرية في نادي بني ياس في الشامخة تحت اشراف الكابتن الحاي جمعة الرميثي والكابتن حسين عبد العزيز المرزوقي والكابتن حورية الطاهري، بمشاركة 24 مدرباً.

وتناولت المحاضرات النظرية كيفية تنظيم الحصة التدريبية، والعناصر التي يجب أن يراعيها المدرب، إضافة إلى مراعاة ومعرفة الهدف من الوحدة التدريبية، والمكان والزمن، والتجهيزات المطلوبة، وعدد اللاعبين والجهاز الفني المساعد، ونوعية وقدرات اللاعبين، وأنواع التدريب، كما تمت دراسة طرق التدريب، وكيف يتعلم اللاعبون الصغار، وكيف يتطور مستواهم، وكيفية إيصال المعلومة لهم، وأهم المقومات التي يحتاجها اللاعب الناشئ ليصبح لاعباً أساسياً في الفريق الأول.

وفي المحاضرات العملية تم تطبيق العديد من الدروس النظرية بما في ذلك تحليل مراكز اللعب في المباراة، ونظام اللعب، وتحليل المهارات الفنية، والتكتيك الفردي، والقدرات البدنية والذهنية، والأدوار والمهام، ونقاط القوة والضعف.

من جانبه قدّم طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي شكره وتقديره لاتحاد الكرة وللاتحاد الآسيوي، ونادي بني ياس على إتاحة الفرصة للمجلس لتنظيم وعقد الدورة التدريبية للمدربين بهدف الحصول على الرخصة التدريبية «C» التي تعد من الشهادات الأساسية في مجال التدريب، والتي تتطلب الاجتهاد والمثابرة للحصول عليها.

وقال الهاشمي: «نتمنى التقدم والنجاح لجميع المشاركين في الدورة التدريبية، في ظل اهتمامنا المتواصل بتطوير الكوادر التدريبية في أندية أبوظبي، ونسعى دوماً لتقديم كل ما هو جديد، إيماناً منا بدورها المهم للارتقاء بمصاف المدربين العاملين في قطاع أندية أبوظبي».

واختتم الهاشمي قائلاً: «ستحدد الاختبارات العملية والنظرية التي ستقام مع ختام الدورة، المتدربين الذين سيتمكنون من الحصول على الشهادة الآسيوية»سي«، متمنياً أن تحقق الدورة أهدافها بالإسهام في تخريج مدربين أكفاء قادرين على دعم مساعي الارتقاء بكرة الامارات عامة، وأبوظبي خصوصاً».