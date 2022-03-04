«سوبر سترداي».. بروفة مصغرة لمونديال كأس دبي العالمي

دبي (الاتحاد)



يشهد مضمار ميدان العالمي في الثالثة عصرغد «السبت» حفل سباقات «سوبر ساترداي» الذي يتألف من 9 أشواط متضمنة الجولة الثالثة من بطولتي آل مكتوم للتحدي للخيول العربية والمهجنة الأصيلة للفئة الأولى، وبطولة جبل حتا للفئة الأولى، ويعتبر السباق بروفة مصغرة لمونديال كأس دبي العالمي السباق الأغنى والأرقى في العالم، وتشارك حوالي 123 خيلاً، فيما تبلغ قيمة إجمالي الجوائز المالية 2 مليون و345 ألف دولار برعاية طيران الإمارات.

ويعود حامل اللقب «ساليوت ذا سولجر» للدفاع عن لقب الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم (ج1) للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر رملي، ويواجه حامل لقب كيرلين ستيكس (ليستد) «أبريشييتد»، بالإضافة للخبير «هايبوثيتكال» المتألق في فايربريك ستيكس (ج3) الشهر الماضي، وينافس أيضاً في السباق «دبي آيكون»، و«إيفرفاست» بالإضافة ل «فور ذا توب» و«بريفنت» ب«ريمورس».

وستكون بطولة تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة بجولته الثالثة (ج1) لمسافة 2000 متر رملي، مسرع للقاء العمالقة، أبرزها «راجح» الذي خطف الأنظار في الجولة الثانية بفوز بفارق كبير عن باقي الخيول المشاركة، ولكن «براق» يسعي للدفاع عن لقبه في العام الماضي، ومن أقوى المرشحين «ايه اف العجاج» حامل لقب مزرعة الروية.

ويسعي حامل لقب جبل حتا (ج1) (1800 متر - عشبي) «لورد جليترز» الدفاع عن لقبه بعد فوزه المستحق في سنجسبيل ستيكس (ج2)، وسيكون «زاكوسكي» لجودلفين خصماً صعباً، ومعه رفيقه في الاسطبل «بارني روي» بطل نسخة 2020 من السباق، وهناك «الفريق» صاحب النتائج القوية، وهناك الجواد «فاينست ساوند» الفائز في بريطانيا، و«أورسا ماينور» الفائز في ميدان.

ويخوض الجواد «حُكم» لشادويل التحدي في بطولة دبي سيتي أوف جولد (ج2) لمسافة 2410 أمتار عشبي، وهو فائز في 7 سباقات بريطانية 5 منها بفئة جروب 3، ويواجه ممثلي جودلفين «جلوبال ستورم» الفائز على ذات المضمار والمسافة الشهر الماضي، و«جلوبال هيت»، لكن المنافسة مفتوحة بوجود أسماء قوية مثل «المظهر» الفائز في سباقين محليين لمسافة 2000 متر.

وتجتذب بطولة برج نهار (ج3) لمسافة الميل الرملي، 14 خيلاً تضم «الجيرز» الفائز في بطولة جبل علي للميل، و«مبكر» الفائز في سباقين متتاليين خلال الموسم، و«إمبريال إمباير» الذي سجل ثلاثة انتصارات في ميدان لمسافة 1400 متر بالموسم، ورفيقه في الاسطبل «رويال ميوز» المتألق في سباق للميل الرملي، ووابرز المهرات التي تواجه الذكور «سوفت ويسبر»، والفرس «داون أون دا بايو».

ويسعي «جدول» الفائز مرتين هذا الموسم في مسافة 1200 متر على العشب، احصد لقب بطولة ند الشبا تيرف سبرينت (ج3) في الشوط الرابع، بوجود حاملة اللقب «فاينل سونج»، والجواد «مان أوف بروميس» صاحب الفوز المستحق في دبي سبرينت (ليستد)، وهناك «مترفع» الذي فاز في سباقين على ذات المضمار والمسافة، وهناك المهر «ايه كيس أوف يو» بطل بري دو لاباي في لونجشامب العام الماضي.

ويتأهب ممثل البحرين «ويثرينغ» بالفوز في تحدي البستكية (قوائم) لخيول الثلاث سنوات لمسافة 1900 متر رملي، بعد بداية قوية بالموسم، حيث حل وصيفاً ثم ثالثاً ثم سجل الفوز في سباق على ذات المضمار والمسافة، ويواجه «كوالتي برون» صاحب النتائج المميزة، كما يشكل «جيت باك جولدي» خطورة حقيقية في السباق الذي يضم أسماء قوية مثل «سد مأرب» و«فايولنت جستيس»، بالإضافة إلى «سيكرت إميج».

وتجتذب بطولة رأس الخور (شروط) لمسافة 1400 متر عشبي، 16 من الخيول القوية في الشوط السابع، وتضم القائمة عدة أسماء لجودلفين مثل «السهيل» القادم من فوز جروب 2 في نيوماركت لمسافة 1400 متر، ورفيقه في الاسطبل «باث أوف ثندر»، والجواد «ستورم داميج» وهناك «متوفق» بشعار شادويل، إلى جانب «حقيقي» حامل لقب كأس رئيس الدولة في أبوظبي، والقوي «مقترب».

ويختتم الحفل بسباق مهب الشمال (ج3) لمسافة 1200 متر رملي، يعود فيه حامل اللقب «كانفاسد» بحثاً عن إعادة اللقب لخزائنه، وهناك رفيقه في الاسطبل «الطارق» يبدو أكثر جهوزية، وسيكون الحصان الأسود في السباق كل من «داي أبروتش» الفائز في جبل علي الأحد الماضي ورفيقه في الشعار «فريدم فايتر»، وهناك «نوتر دام» الفائز في ميدان.