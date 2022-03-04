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الرياضي
«دو بانشير» بطلة كأس الوثبة في بلجيكا
«دو بانشير» بطلة كأس الوثبة في بلجيكا
4 مارس 2022 12:52

جلين (الاتحاد) 


توجت الفرس «مس جو بانتشير» لتيمو كيرسميكر، بإشراف نفس المالك، وقيادة وليام مونجيل، بطلة لكأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة، البالغ جائزته 5 آلاف يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي استضافه مضمار والوني دو مونس جلين، في مملكة بلجيكا الخميس الماضي.
وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز ضمن فعاليات المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها، واجتذب السباق لمسافة 1500 متر، 9 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، وسيطرت «مس دو بانشير»، على مجريات السباق ببراعة متفوقة بفارق 4 أطوال عن و«نيل ادامز» لاورس ايشباخر، وبإشراف فرانسيسكا ايشباخر، وقيادة كريستوف دهنيس.
وتمكنت البطلة البالغة من العمر 6 سنوات، من قطع مسافة السباق في زمن وقدره 1:43:21 دقيقة، فيما جاء ثالثاً، «دو جوان» لبيتر ديكريس، بإشراف نفس المالك وقيادة ميرو دوثي.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

كأس الوثبة ستاليونز
الخيول العربية الأصيلة
بلجيكا
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