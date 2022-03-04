نهائي الخيول الصغيرة في ضيافة «الفرسان الرياضي»



دبي (الاتحاد)

تستضيف ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي غداً «السبت»، فعاليات منافسات نهائي خيول القفز الصغيرة، بإشراف اتحاد الفروسية، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وتتألف من 10 منافسات، وتتنافس في ست منها خيول القفز عمر (5 ـ 6 ـ 7) سنوات، بواقع منافسة يومياً لكل فئة عمرية منها، ومنافسات اليوم للخيول الصغيرة جميعها بمواصفات الجولة الواحدة، تبدأ بمنافسة الخيول عمر 5 سنوات مواليد (2017) على حواجز (110) سم، ومتوقع مشاركة 20 جواداً منها، وتليها منافسة الخيول عمر 6 سنوات مواليد (2016) على حواجز (120) سم، وتقدمت 23 خيلاً للتنافس فيها، ثم منافسة الخيول عمر 7 سنوات مواليد (2015) على حواجز (125) سم، وينتظر أن تتنافس فيها 22 خيلاً، ومنافسات الغد للفئات العمرية الثلاث، جميعها بمواصفات الجولتين على ارتفاعات مغايرة، ليصبح ارتفاع الحواجز (115) سم للخيول عمر 5 سنوات، وتقفز الخيول عمر 6 سنوات على حواجز ارتفاعها (125) سم، وعمر 7 سنوات على حواجز ارتفاعها (130) سم، وتحتسب النتائج بتجميعها لكل جواد وفارس في المنافستين، ويتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة.

وتقام منافستان اليوم من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها (110) سم، الأولى للفرسان الأشبال، والثانية للفرسان المبتدئين، ويوم غد ستكون ارتفاعات الحواجز للفئتين بين (110 ـ 115) سم.

يمثل حسام زميت، اتحاد الفروسية لنهائي الخيول الصغيرة، ويترأس الحكم الدولي يوسف المحمودي لجنة التحكيم بمعاونة 3 محكمين دوليين، ويشرف على ميادين نهائي الخيول الصغيرة، الدولي علي مهاجر بمعاونة أربعة مشرفين دوليين.