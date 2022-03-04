10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
نهائي الخيول الصغيرة في ضيافة «الفرسان الرياضي»
نهائي الخيول الصغيرة في ضيافة «الفرسان الرياضي»
4 مارس 2022 12:49


دبي (الاتحاد)

تستضيف ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي غداً «السبت»، فعاليات منافسات نهائي خيول القفز الصغيرة، بإشراف اتحاد الفروسية، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وتتألف من 10 منافسات، وتتنافس في ست منها خيول القفز عمر (5 ـ 6 ـ 7) سنوات، بواقع منافسة يومياً لكل فئة عمرية منها، ومنافسات اليوم للخيول الصغيرة جميعها بمواصفات الجولة الواحدة، تبدأ بمنافسة الخيول عمر 5 سنوات مواليد (2017) على حواجز (110) سم، ومتوقع مشاركة 20 جواداً منها، وتليها منافسة الخيول عمر 6 سنوات مواليد (2016) على حواجز (120) سم، وتقدمت 23 خيلاً للتنافس فيها، ثم منافسة الخيول عمر 7 سنوات مواليد (2015) على حواجز (125) سم، وينتظر أن تتنافس فيها 22 خيلاً، ومنافسات الغد للفئات العمرية الثلاث، جميعها بمواصفات الجولتين على ارتفاعات مغايرة، ليصبح ارتفاع الحواجز (115) سم للخيول عمر 5 سنوات، وتقفز الخيول عمر 6 سنوات على حواجز ارتفاعها (125) سم، وعمر 7 سنوات على حواجز ارتفاعها (130) سم، وتحتسب النتائج بتجميعها لكل جواد وفارس في المنافستين، ويتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة.
وتقام منافستان اليوم من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها (110) سم، الأولى للفرسان الأشبال، والثانية للفرسان المبتدئين، ويوم غد ستكون ارتفاعات الحواجز للفئتين بين (110 ـ 115) سم.
يمثل حسام زميت، اتحاد الفروسية لنهائي الخيول الصغيرة، ويترأس الحكم الدولي يوسف المحمودي لجنة التحكيم بمعاونة 3 محكمين دوليين، ويشرف على ميادين نهائي الخيول الصغيرة، الدولي علي مهاجر بمعاونة أربعة مشرفين دوليين. 

الفروسية
مجلس أبوظبي الرياضي
منتجع الفرسان الرياضي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©