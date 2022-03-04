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الرياضي
الوصل واتحاد كلباء.. «الاتجاه الواحد»
الوصل واتحاد كلباء.. «الاتجاه الواحد»
4 مارس 2022 12:40

 
معتصم عبدالله (دبي)


ينتظر أن تكون «المتعة التهديفية» أمراً واقعاً، في مباراة الوصل صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة، أمام ضيفه اتحاد كلباء «العاشر» برصيد 18 نقطة، ضمن «الجولة 18» ل «دوري أدنوك للمحترفين»، عطفاً على الرغبة المشتركة للفريقين، في العودة إلى طريق النتائج الإيجابية، والأرقام في تاريخ المواجهات المباشرة التي تؤكد نجاح «الإمبراطور» التسجيل في مرمى «النمور»، خلال كل المواجهات السابقة برصيد 31 هدفاً.
ولن تكون مهمة الوصل الراغب في العودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية، بعد تعثره في جولتين على التوالي، بالتعادل مع الشارقة 0-0، والخسارة أمام الوحدة 1-2، سهلة أمام «النمور»، والساعي بدوره لاستعادة ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الأربع الماضية، منذ آخر انتصار خورفكان 1-0 في «الجولة 12»، علماً بأن المرة الأخيرة التي خسر فيها اتحاد كلباء، في 5 مباريات على التوالي كانت في موسم 2016- 2017.
وتزيد نتيجة التعادل المثير 1-1 في الدور الأول من أجواء ندية مواجهة اليوم، وكانت مباراة الفريقين، ضمن الجولة الخامسة شهدت تقدم «النمور» بهدف في الشوط الأول سجله أحمد النقبي في الدقيقة 39، وأدرك ويليام بوتكير التعادل للوصل في الدقيقة 91.
ويدعم تاريخ المواجهات السابقة أفضلية الوصل برصيد 7 انتصارات من 13 مباراة، مقابل التعادل في 5 مباريات، وفوز «النمور» في مباراة واحدة بنتيجة 3-1 موسم 2018- 2019، غير أن اكتمال صفوف اتحاد كلباء، بعودة جميع المصابين للمرة الأولى، يعزز من قوة الضيوف في مواجهة اليوم على ملعب «زعبيل».

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
اتحاد كلباء
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