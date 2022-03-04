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الرياضي
«الموتوسيرف» ترسم لوحة التحدي على كورنيش العاصمة
«الموتوسيرف» ترسم لوحة التحدي على كورنيش العاصمة
4 مارس 2022 12:36

 
أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم غد الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف في كاسر الأمواج، بمشاركة واسعة ودولية لـ 34 متسابقاً يمثلون دول الإمارات، الكويت، التشيك، بلغاريا، بريطانيا، إيطاليا، سلوفاكيا فلسطين، فلبين، بلجيكا وإسرائيل.
وتعود الذكريات لهذه البطولة الحديثة على الرياضة الإماراتية إلى موسم 2019 الذي شهد حضور واستضافة النسخة الأولى، وإحدى جولات بطولة العالم لتدخل ضمن أجندة الرياضة البحرية وتصبح بطولة ثابتة وحاضرة لدى الأندية البحرية في الإمارات.
وينطلق السباق على مرحلتين، صباحية ومسائية، وتم تقسيم المشاركة لثلاث فئات هي الجونيور، التشالنجر وفئة الماستر، وستتألف كل مرحلة عن عدة تصفيات يتم في نهايتها تحديد الفائزين والأوائل عبر كل فئة.
وتم تحديد منافسات المسار الخاصة بالسباق على كاسر الأمواج، حيث تم تعديل بوابات الدخول والخروج بشكل يتلاءم وقدرات لوح الموتوسيرف والمتسابق، وتبرز قوانين المسابقة كي تكون مغايرة عن السباقات العادية، حيث إن فئة الموتوسيرف هي الوحيدة في السباقات البحرية، والتي يسمح فيها للمتسابقين بلمس البوابات الهوائية من دون أي عقوبة حيث إن السماح بذلك يأتي لكي يزيد من إثارة وقوة السباق، وسنكون على موعد مع احتمال وجود إثارة كبيرة في المسار، حيث إن بعض المسافات في مسار السباق ستعطي المجال للمتسابقين بالوصول لسرعات عالية، بالإضافة إلى ذكاء وضع المسار بحيث يكون هناك أكثر من خيار للمتسابق في بعض الأحيان عبر المسار وبشكل سيزيد من حماس المشاركين وقوة المنافسة، يذكر أن السرعة القصوى للوح الموتوسيرف قد تصل إلى 65 كيلو مترا في الساعة.
من جهته توجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مرحباً بكل الضيوف والمشاركين الحاضرين عبر تفاصيل البطولة وأكد أن تنوع وتعدد الجنسيات المشاركة في البطولة يؤكد المكانة الدولية لبطولات النادي البحري، وقال أحمد ثاني: نلمس حضوراً وتفوقاً كبيرين للبطولات البحرية في العاصمة، ويرسخ ذلك قوة البطولات والأحداث المنظمة مع الإقبال الكبير على المشاركة.

نادي أبوظبي للرياضات البحرية
الرياضات البحرية
الموتوسيرف
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