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الرياضي
النصر والإمارات.. «رغبة التعويض»
النصر والإمارات.. «رغبة التعويض»
4 مارس 2022 12:35

 
دبي (الاتحاد)


تشعل الرغبة في تعويض النتائج السلبية، أجواء مواجهة النصر أمام ضيفه الإمارات، ضمن «الجولة 18» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، في أعقاب تكبد «العميد» الخسارة الأكبر في مشواره في الجولة الماضية أمام مضيفه خورفكان 0-4، في الوقت الذي تأزم فيه موقف «الصقور» صاحب المركز الأخير بالخسارة 13، في الموسم الحالي أمام ضيفه الجزيرة 0-3 ضمن الجولة ذاتها.
ويتسلح «الأزرق» بأفضليته التاريخية في المواجهات على ملعبه أمام «الصقور»، حيث حافظ على سجله خالياً من الخسارة في 8 مباريات، وحقق الفوز في 7 وتعادل في واحدة، وهو الأفضل أيضاً على صعيد تاريخ مواجهات الفريقين بشكل عام، بالفوز في 12 مباراة، مقابل الخسارة مرتين، والتعادل في 3 مباريات أخرى.
وعززت تصريحات مدربي الفريقين من أجواء الترقب للمواجهة المنتظرة، عقب اتفاق الوطني سالم ربيع مدرب «العميد»، والمصري أيمن الرمادي مدرب «الصقور»، على وصف المرحلة المتبقية من مشوار الدوري بانها «بداية العد التنازلي»، حيث أكد ربيع صعوبة كل المباريات المقبلة، في الوقت الذي شدد فيه الرمادي أهمية التركيز الكامل.
وستكون مواجهة الليلة الأولى بين سالم ربيع وأيمن الرمادي على صعيد فريقي النصر والإمارات، بعدما شهدت مواجهة الدور الأول، والتي انتهت بتفوق النصر 4-0، قيادة الأرجنتيني رامون دياز لـ «الأزرق»، فيما أشرف على «الصقور» وقتها مدربه السابق طارق السكتيوي.

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