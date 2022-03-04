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الرياضي
«ألوان القمصان» تثير الجدل في الأردن!
«ألوان القمصان» تثير الجدل في الأردن!
4 مارس 2022 11:56

 
رضا سليم (دبي)


أثارت مباراة في بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لعب الفريقان بنفس ألوان القمصان، في مخالفة صريحة للوائح، واستمر الوضع على مدار الشوط الأول لمدة 45 دقيقة، قبل أن يتم تغيير القمصان في الشوط الثاني.
شهدت مباراة شباب الأردن ومغير السرحان، على استاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن الجولة الثانية لدرع الاتحاد الأردني، حالة غريبة بنزول لاعبي الفريقين إلى الملعب، وهم يرتدون القمصان الحمراء والسراويل السوداء.
واستغرب المتابعون للمباراة من سماح الحكم إسراء المبيضين ظهور الفريقين بقمصان ذات لون واحد، وهي حادثة غير مسبوقة في الملاعب الأردنية، وتعتبر مخالفة صريحة لأنظمة وتعليمات كرة القدم.
تدارك طاقم التحكيم الأمر في الشوط الثاني من المباراة، حيث دخل فريق شباب الأردن الشوط بقمصان باللون الأزرق، فيما بقي ظل السرحان محتفظاً بقمصانه الحمراء.
وتنتظر الجماهير ردة فعل الاتحاد الأردني على الواقعة، وهل سيقوم بمعاقبة الحكم الدولي إسراء المبيضين التي تعد أول سيدة تقود تحكيم مباراة للرجال في كرة القدم الأردنية العام الماضي، أم أن العقوبة ستكون على أحد الفريقين؟
كان مغير السرحان قد فاز على شباب الأردن بهدف، ويعتبر هذا الفوز تاريخياً للفريق بوصفه الأول له في أول ظهور بمسابقات الأندية المحترفة، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط متساوياً مع شباب الأردن.

الأردن
بطولة درع الاتحاد الأردني
شباب الأردن
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