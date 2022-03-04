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الرياضي
«المراكز الدافئة» تتصدر «المشهد» في ختام «الجولة 18»
«المراكز الدافئة» تتصدر «المشهد» في ختام «الجولة 18»
4 مارس 2022 11:14

 
معتصم عبدالله (دبي)


بعيداً عن سباق الصدارة، والمنافسة المحتدمة على المراكز الخمسة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، تختتم «الجولة 18» غداً «السبت»، بإقامة أربع مباريات، ترفع شعار «صراع المراكز الدافئة» من «السادس» وحتى «الثاني عشر»، حيث يواجه الظفرة «الثاني عشر» ضيفه خورفكان «الحادي عشر»، ويستقبل النصر «السابع» الإمارات «الأخير»، ويلتقي عجمان «السادس» مع بني ياس «التاسع»، ويلعب اتحاد كلباء «العاشر»، في ضيافة الوصل «الثامن».
وتشعل رغبة «رد الاعتبار» طموحات «الفرق الزائرة» في ثلاث من مواجهات «السبت»، بعد التعثر في مواجهات الدور الأول، ضمن الجولة الخامسة، والتي شهدت تفوق عجمان على مضيفه بني ياس 2-0، وفوز النصر «خارج قواعده» على الإمارات 4-0، فيما حسم التعادل 1-1 مواجهة اتحاد كلباء والوصل، ومثل خورفكان الاستثناء الوحيد، بفوزه على ضيفه الظفرة بنتيجة 3-0.

 

السبت

الظفرة - خورفكان 17:45
النصر - الإمارات 17:45
عجمان - بني ياس 20:15
الوصل - اتحاد كلباء 20:15

دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
خورفكان
النصر
الإمارات
عجمان
بني ياس
الوصل
اتحاد كلباء
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