«الحكام» تناقش ترتيبات «دورة المحاضرين»

دبي (الاتحاد)

اطلعت لجنة الحكام في اجتماعها برئاسة سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الترتيبات الخاصة بانطلاق دورة محاضري الحكام المتقدمة التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي، من 3 إلى 7 مارس الحالي، بمشاركة 25 من المحاضرين والحكام الدوليين السابقين، ويُديرها المحاضران الدوليان المصري عصام عبدالفتاح، والأردني إسماعيل الحافي، وتمنت اللجنة التوفيق للجميع وتحقيق الاستفادة المرجوة من المشاركة، والتي ستسهم في العملية التطويرية للكوادر الوطنية في منظومة التحكيم الإماراتية.

وناقشت اللجنة التقرير الفني لإدارة الحكام بشأن المعسكر الشتوي، ودورة «الفيفا» لتقنية الفيديو لحكام الفريق الأول التي نُظمت بدبي من 23 إلى 26 يناير الماضي، بمشاركة 70 حكماً، وقدم محاورها نخبة من كبار محاضري الاتحاد الدولي، وهم ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في «الفيفا»، وأوسكار رويز ، وخورخي لاريوندا، ومايك فان دير روست مسؤول تقنية الفيديو في «الفيفا».

واستعرض الاجتماع التقرير الفني المتعلق بالمستوى الفني للحكام والحكام المساعدين خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة الـ 17، واطلعت على الرسم البياني التوضيحي لعلامات التقييم إحصائيات تقنية الفيديو.

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها نتائج المشاركين في دورة الحكام المستجدين التي عقدت الشهر الماضي واجتازها 30 مشاركاً بنجاح، وأوصت برفع كشف النتائج لمجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتمادهم حكاماً جدداً.