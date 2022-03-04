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الرياضي
«شرطة أبوظبي» تتوج الفائزين بـ «الدراجات الهوائية»
«شرطة أبوظبي» تتوج الفائزين بـ «الدراجات الهوائية»
4 مارس 2022 10:39

 
أبوظبي (الاتحاد)


توج مركز التربية الرياضية الشرطية، بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، الفرق الفائزة بمسابقة الدراجات الهوائية «رجال وسيدات»، والتي أقيمت في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ضمن المنافسة على درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي، في بطولة مدير عام شرطة أبوظبي للموسم 2021-2022
وفاز قطاع الأمن الجنائي بالمركز الأول بمسابقة الدراجات الهوائية رجال، وقطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول بمسابقة الدراجات الهوائية سيدات، وكرم العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة المعاهد الشرطية والأمنية الفرق الفائزة بالبطولة التي شاركت فيها 8 فرق يمثلون القطاعات الشرطية.
وحاز على المركز الثاني «رجال» قطاع شؤون الأمن والمنافذ، وفاز بالمركز الثالث قطاع المهام الخاصة، أما في مسابقة «السيدات» حصل قطاع الأمن الجنائي على المركز الثاني، فيما حاز قطاع المهام الخاصة على المركز الثالث.
وعلى المستوى الفردي «رجال» أحرز محمد الحوسني من قطاع الأمن الجنائي المركز الأول، وحصل وليد النقبي من قطاع المهام الخاصة على الثاني، وفاز علي معيوف الكعبي من قطاع الأمن الجنائي بالمركز الثالث.
وعلى المستوى الفردي «سيدات»، أحرزت الغالية عسكر من قطاع شؤون الأمن والمنافذ المركز الأول، وحصلت نورة أحمد من قطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الثاني، وفازت ميثة عارف من قطاع الأمن الجنائي بالمركز الثالث.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
الدراجات الهوائية
جزيرة الحديريات
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