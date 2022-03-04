بارتي.. «انسحاب التعافي»



لوس أنجلوس (رويترز)

قالت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً، إنها انسحبت من بطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة للتنس، مشيرة إلى أنها تريد التعافي بشكل كامل، بعد حصدها لقب أستراليا المفتوحة في يناير.

وعانت اللاعبة الأسترالية «25 عاماً» من إصابات في الكتف والظهر والقدم، خلال مسيرتها التي شهدت حصدها ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وكتبت بارتي في حسابها في تويتر «للأسف لم أصل إلى مرحلة التعافي التي أريدها، بعد أستراليا المفتوحة، ولم استعد بشكل لائق لبطولتي إنديان ويلز وميامي، ولا أعتقد أنني في المستوى المناسب للفوز بالبطولتين، ونتيجة لذلك قررت الانسحاب من البطولتين».

وأضافت «أحب البطولتين، وأنا حزينة لعدم المشاركة فيهما، ولكن يجب علي التركيز على الوصول بجسدي إلى أفضل حال».

كما انسحبت الأميركية دانييل كولينز، وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة، من إنديان ويلز بسبب إصابة مستمرة، وتنطلق إنديان ويلز الأسبوع المقبل، فيما تقام ميامي المفتوحة نهاية الشهر الحالي.