«الجريح» إلى ربع نهائي كأس إنجلترا



ليفربول (أ ف ب)

قاد الفنزويلي سالومون روندون فريقه إيفرتون، «الجريح» في الدوري الممتاز، إلى ربع نهائي من كأس إنجلترا لكرة القدم بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه بورهام وود من المستوى الخامس 2-صفر في الدور ثمن النهائي.

وسجل روندون ثنائيته في الدقيقتين 57 و84 ليضرب ايفرتون موعداً مع كريستال بالاس وفق ما أسفرت القرعة قبل المباراة.

ويعاني فريق المدرب فرانك لامبارد في منافسات الدوري، إذ يقبع في المركز السابع عشر، آخر المراكز الآمنة، على بعد نقطة يتيمة من اول مراكز الهبوط.

واكتفى «توفيز» بفوز يتيم في آخر تسع مباريات في الدوري مقابل سبع هزائم، آخرها اثنان على التوالي ضد ساوثهامبتون وأخرى 1- صفر ضد ضيفه مانشستر سيتي.

وعُين لامبارد مدربًا لإيفرتون أواخر العام الماضي خلفًا للإسباني رافايل بينيتيس، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في إيجاد التوليفة الصحيحة مع فريقه.

وسيطر إيفرتون، المتوج بالكأس خمس مرات آخرها في 1995، على مجريات اللقاء، إلا أنه انتظر حتى الشوط الثاني ليفتتح التسجيل، عندما وصلت عرضية زاحفة من جونجو كيني عن الطرف الأيمن نحو القائم الأول، تابعها روندون من زاوية ضيقة في أسفل الزاوية اليسرى «57».

وظن البرازيلي ريشارليسون الذي دخل مطلع الشوط الثاني، أنه سجل الهدف الثاني، عندما رفع زميله أنتوني جوردون كرة عرضية الى داخل المنطقة، شتتها مدافع الخصم كونور ستيفنز خاطئة برأسه لترتطم بالبرازيلي وتتابع طريقها الى المرمى، إلا أن الهدف ألغي بداعي لمسة يد على الأخير.

وحاول ريشارليسون مجددًا بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس،

وسجل روندون الهدف الثاني لإيفرتون الذي وصل الى النهائي للمرة الأخيرة عام 2009 عندما خسر ضد تشيلسي، برأسية إثر عرضية من الجهة اليسرى نفذها أندورس تاونسند (84).

وأسفرت قرعة ربع النهائي عن مواجهة تشيلسي مع ميدلزبره، ليفربول مع نوتنجهام فوريست أو هادرسفيلد اللذين يختتمان الدور الاثنين المقبل، ومانشستر سيتي مع ساوثهامبتون،

وتقام المباريات في الفترة بين 18 و21 مارس الحالي.