عجمان وبني ياس.. «حسابات الوسط»



رضا سليم (دبي)



يشعل صراع النقاط في منتصف ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» مباراة عجمان وبني ياس غداً «السبت»، باستاد راشد بن سعيد، في ختام «الجولة 18»، وتحدد النتيجة الكثير من الأمور في «المنطقة الدافئة»، لأن «البرتقالي يحتل المركز السادس «25 نقطة»، ويأتي «السماوي» تاسعاً وله 22 نقطة، وبينهما النصر والوصل «22 نقطة».

وفوز بني ياس يضعه قبل عجمان، بشرط أن يكون بأكثر من هدفين، خاصة أن «البرتقالي» تفوق بهدفين في الذهاب، بينما فوز عجمان يضمن البقاء في مركزه، حتى إشعار آخر، والاقتراب من «الخامس» الذي يحتله الجزيرة في الوقت الذي أصبح «السماوي» مطارداً من اتحاد كلباء وخورفكان «18 نقطة»، وفي حال التعادل يكون «المستفيد الأول» النصر والوصل، وهي لعبة «الحسابات المعقدة» بين أندية الوسط.

ويدخل «البركان» المواجهة مدعوماً بالروح المعنوية العالية، والنتائج الإيجابية التي حققها في الدور الثاني، بعدما حصد 10 نقاط، في 4 مباريات، من 3 انتصارات وتعادل، ولم يخسر في أية مباراة، ويلعب بـ «القوة الضاربة»، معتمداً على «التشكيلة الثابتة»، خاصة الخماسي أبوبكر تراولي العائد بقوة، ووليد أزارو الصفقة الرابحة في «الميركاتو الشتوي»، وفراس بالعربي، والبرازيلي لياندرو، فيما يقود الدفاع السلوفيني ميرال.

ويدخل «السماوي» اللقاء في ظروف مختلفة، حيث لم يحقق الفوز في الدور الثاني إلا مرة واحدة على الظفرة، في المباراة الأخيرة، والتعادل في مباراة والخسارة مرتين، إلا أن الفوز الأخير يمثل دافعاً معنوياً للاعبي بني ياس الذين يبحثون عن تعديل أوضاعهم في البطولة.

ويعتمد إيسايلا على المجموعة نفسها التي خاض بها المباريات الأخيرة، وتبقى الأوراق الرابحة متمثلة في خمينيز وثيلين، وتحركات سهيل النوبي، ومحمد راشد وفواز عوانة وسواريز.