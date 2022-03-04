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الرياضي
«ذهبية البولو» بين «الإمارات» و«الحبتور»
«ذهبية البولو» بين «الإمارات» و«الحبتور»
4 مارس 2022 09:47

 
دبي (الاتحاد)


تختتم غداً «السبت» كأس دبي الذهبية للبولو، بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي لاند، بمشاركة 8 فرق، ويشهد الختام مباراتين، الأولى بين «زيدان» و«أيه إم» على كأس ميلينيوم، والمخصص للفرق التي لم تتأهل إلى نصف النهائي، ويلتقي في المباراة النهائية، «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«الحبتور» بقيادة محمد الحبتور.
ووجه اتحاد البولو واللجنة المنظمة الدعوة إلى عدد من الشخصيات الرياضية، لحضور الختام والمشاركة في تتويج الأبطال، ويبدأ المهرجان في الساعة العاشرة صباحاً، حيث تفتح الأبواب مبكراً، على أن تبدأ في الساعة الواحدة ظهراً عدد من الفقرات الفنية والترويحية، ويتابع الحضور نهائي كأس ميلينيوم بين «زيدان و«أيه إم»، ويعقبه مجموعة من الفقرات الفنية والرياضية، تبدأ بعرض للخيول يقدمه فرسان شرطة دبي، وعروض للأزياء والموسيقى.
وتنطلق المباراة النهائية للبطولة بين «الإمارات» و«الحبتور» في الساعة الرابعة عصراً، ويضم فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها لوكاس مونتيفردي جونيور، وتومي بيريسفورد، وجاسينتو كروتو، بينما يضم فريق الحبتور محمد الحبتور، ومعه ماتياس جونزاليس، وخوان جوريتشي، وباوتيستا بايوجار.
وعقب مراسم تتويج الفريق البطل والوصيف وأصحاب الألقاب تبدأ عروض الألعاب النارية والليزر لتعلن ختام الأحدث الأبرز في المنطقة.
ووجه محمد الحبتور رئيس الاتحاد التهنئة إلى الفرق المشاركة في كأس دبي الذهبية، ونشاط البولو هذا الموسم، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد، وراء جملة النجاحات التي تحققت هذا الموسم، مشيراً إلى أن القادم سيكون أفضل بتضافر جهود أسرة اللعبة.

البولو
كأس دبي الذهبية للبولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
الإمارات
الحبتور
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