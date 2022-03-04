«الفتى الذهبي» إلى «البارسا» بـ «دفعة وكيل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن مستقبل النرويجي الشاب إيرلينج هالاند بدأ يرتسم في برشلونة، رغم الأنباء التي ترددت عن احتمالات انتفاله إلى مانشستر سيتي أوريال مدريد.

وكشفت صحيفة «إسبورتيو» النقاب عن أن تشافي هيرناديز المدير الفني لـ «البارسا»، وجوردي كرويف مستشار خوان لابورتا رئيس النادي «الكتالوني»، سبقا كل المنافسين الآخرين، وتوجها إلى ميونيخ لمقابلة هالاند، حيث يعالج من الإصابة التي أبعدته عن اللعب لأسابيع مع بروسيا دورتموند، من أجل إقناعه بفكرة اللعب لـ «البارسا».

وأتاحت الزيارة الفرصة لهما لشرح المشروع الرياضي الذي يأمل برشلونة في تنفيذه، اعتباراً من الموسم المقبل، والذي سيكون «الفتى الذهبي» واجهته الجديدة، باعتباره رأس الحربة الأول في الفريق، حتى في وجود الجابوني بيير- إيميريك أوباميانج.

وقالت الصحيفة إن إدارة برشلونة مقتنعة تماماً، بأن هالاند لاعب بروسيا دورتموند، يمكنه أن يقوم بهذا الدور على أكمل وجه.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد هالاند 75 مليون يورو، قد يتم تخفيضها إلى 70 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو مبلغ تعرفه جيداً إدارة برشلونة يمكنها تدبيره.

ويعزز الاعتقاد باقتراب هالاند من برشلونة أكثر من غيره، أن مينو رايولا وكيل اللاعب يدفعه دفعاً نحو قبول التعاقد مع «البارسا»، لأنه مقتنع بأن النادي «الكتالوني» هو الجهة الأفضل لموكله.

ويقترح برشلونة على هالاند راتباً قدره 195 مليون يورو، موزعة على 5 مواسم، بواقع 20 مليون يورو للسنة الأولى، و30 مليوناً للثانية، و40 مليوناً للثالثة، و50 مليوناً لرابعة، و55 مليون يورو للسنة الخامسة.

ولما كان بروسيا دورتموند سيحصل على 75 مليون يورو، المنصوص عليها في عقد اللاعب، معنى ذلك إن أجمالي الصفقة يصل إلى 270 مليون، غير أن مينو رايولا أقترح عقداً مدته ثلاث سنوات فقط، مع خيار بمده لمدة عامين إضافيين.

المثير للدهشة أن جوردي كرويف نفى سفره إلى ميونيخ مع تشافي، وقال إنه كان موجوداً في لندن مع ماتيو أليماني المدير الرياضي لـ «البارسا»، من أجل إنهاء التفاصيل الأخيرة في صفقة المدافع الدانمركي أندرياس كريستينسن لاعب تشيلسي.