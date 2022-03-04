إيسكو على أعتاب «الأندلس»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يعد إيسكو يدخل في حسابات ريال مدريد، إذ لا يشركه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، إلا نادراً في المباريات، ويتردد بقوة داخل أروقة النادي «الملكي» أنه سيغادر «السانتياجو برنابيو» في الصيف المقبل، بحثاً عن تحدٍ جديد، داخل إسبانيا، إذ أنه لم يتلق أي عروض أجنبية ملموسة حتى الآن، رغم أن عقده مع «الميرنجي» ينتهي في يونيو المقبل، وأصبح حراً في التفاوض مع أي نادٍ يريده اعتباراً من يناير الماضي.

وكشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية النقاب، عن أن إيسكو لاعب مالاقا الأسبق، قال نعم لنادي إشبيلية، وتوصل إلى اتفاق «شفوي» مع مسؤولي النادي الأندلسي، في إطار صفقة انتقال حر ومجاني، وإن إشبيلية يعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة في عقد إيسكو.

وليست هناك نية لدى ريال مدريد لتقديم عرض جديد لإيسكو، وأصبح «الطلاق» بينهما حتمياً، في الوقت الذي فتح فيه إشبيلية أبوابه لاستقباله في الصيف القادم.

ويلتقي إيسكو في النادي الجديد بجولين لوبيتيجي مديره الفني الأسبق في ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

ولم يلعب إيسكو هذا الموسم إلا 14مباراة، منها 3 مباريات فقط أساسياً، بمجموع 341 دقيقة، وترتيبه العشرين بين كل لاعبي الريال، من حيث المشاركة في المباريات.

كما لعب على امتداد مسيرته مع «الملكي» 350 مباراة، وترتيبه 27 بين الأكثر مشاركة في المباريات مع «الريال» على امتداد تاريخه.

يذكر أن إيسكو المولود في 21 أبريل 1992«29 عاماً»، كتب السطر الأخير في مستقبله مع الريال، عندما رفض استكمال الإحماء قبل نزوله في الدقيقة 80 من مباراة غرناطة التي فاز بها الريال 4-1، وفضل الجلوس على دكة البدلاء لتأخر التغيير.