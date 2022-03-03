مليون يورو مساعدات من رابطة الدوري الألماني لأوكرانيا

فرانكفورت (وكالات)

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أنها ستتبرع بمبلغ مليون يورو (1.1 مليون دولار)، لمساعدات إنسانية في أوكرانيا بعد هجوم القوات الروسية عليها.

وذكرت الرابطة أن الأموال ستأتي من الدخل الذي تحصل عليه الرابطة من شركات البث في روسيا، عبر شركة «ماتش تي في» المحلية.

وأضافت: إنها لم تنه العقد حتى الآن، لكي تصل إعلانات الدعوة إلى السلام ونبذ الحرب إلى المشاهدين الروس عبر القنوات. ويتوقف الأمر على قدرة «ماتش تي في» على بث إشارة الرابطة، بما في ذلك رسائل تتعلق بأوكرانيا من الأندية والجماهير من دون تدخل.

وذكرت الرابطة أنها تخطط لوضع شعارها باللونين الأصفر والأزرق، وهي ألوان علم أوكرانيا، في الجولة المقبلة من المباريات مطلع الأسبوع المقبل.

وفي حال خضوع تلك المادة للرقابة، فإن رابطة الدوري الألماني أكدت أنها ستنهي العقد مباشرة، وتتبرع لأوكرانيا بمبلغ مليون يورو من حسابها الخاص.