«هملولة» تهدي هجن الرئاسة سيف الإمارات

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان المرموم التراثي للهجن 2022، الذي خصص لتحديات رموز سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة ثمانية كيلومترات.

وأثبتت هجن الرئاسة جدارتها وتفوقها عندما اقتنصت «هملولة» بشعار القلعة الحمراء وقيادة الظافر علي جميل الوهيبي سيف الإمارات للحول المفتوح، لتهدي المؤسسة الكبرى ثامن الرموز في مهرجان ختامي المرموم، ولتكتب التاريخ على صفحات المجد وفازت «هملولة» بالناموس في زمن قدره 12:03:2 دقيقة، وحلت في المركز الثاني «كلثم» لهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم فاران المري، بينما حلت «مطفيه» لهجن الرئاسة بقيادة علي جميل الوهيبي في المركز الثالث.

وذهبت البندقية الذهبية للزمول في الشوط المفتوح إلى «ملهي» بشعار هجن الرئاسة، بقيادة المضمر العملاق سلطان محمد الوهيبي، الذي قطع مسافة ثمانية كيلومترات في توقيت بلغ 12:22:6 دقيقة، وكان المركز الثاني من نصيب «فلج» لهجن الشحانية بقيادة جابر سالم فاران المري، وحل ثالثاً «الذيب» لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي.

وأهدت «الوسمية» هجن الشحانية خنجر الحول المحليات تحت القيادة التضميرية للذهبي سالم فاران المري، وحققت الإنجاز بزمن قدره 12:07:8 دقيقة، وجاءت «سياسة» و«براقة» بشعار هجن العاصفة وقيادة غياث الهلالي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

سلطان بن حمدان يتابع تحديات ختامي المرموم (من المصدر)

وكان «أشقر» بقيادة المضمر الظافر علي جميل الوهيبي هو صاحب الصدارة والناموس في الشوط الرئيس للزمول المحليات، ليهدي هجن الرئاسة الشداد الغالي بتوقيت بلغ 12:28:3 دقيقة، وحل «مسيان» و«ثمين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر الظافر ثانياً وثالثاً على التوالي.

وعقب ختام السباقات قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين برموز الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

من ناحية أخرى، قام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بتكريم عبدالله الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجن بدولة قطر الشقيقة، وذلك لدى استقباله وأعضاء اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بقطر، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، وناقش اللقاء الودي عدداً من الملفات المشتركة فيما يتعلق بسباقات الهجن في الخليج العربي، والترتيبات الخاصة بها.

8 رموز.. رواية رئاسة بامتياز

استهلت هجن الرئاسة موسمها لتحصد 8 رموز في ختامي المرموم، حيث كانت البداية مع فئة اللقايا لمسافة 5 كلم لتحصد «القلعة الحمراء» كأس الأبكار المفتوح مع «مهدية» بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي والتي أنهت مراحل الشوط بزمن قدره 7:10:3 دقيقة، وفي شوط الأبكار المحليات تحقق الرمز الثاني والكأس الذي ذهب مع «حفلة» بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي وأنهت المطية مسافة الشوط بتوقيت بلغ 7:17:1 دقيقة.

وكررت هجن الرئاسة المشهد بعد فوزها بكأس الأبكار المفتوح مع «الفايضة» بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي بزمن قدره 8:47:3 دقيقة، وأضافت كأس الجعدان المفتوح مع «الشهم» والمضمر سلطان محمد الوهيبي بزمن قدره 8:47:4 دقيقة.

وتواصل الإبداع في كأس الثنايا، عندما عزفت «أمسية» لحن كأس الكؤوس لتظفر بالناموس وتحطم حاجز الـ 12 دقيقة للمرة الأولى في ميدان المرموم، وجاء اليوم الأخير لتحقق الرئاسة ثلاثة رموز وتكسب الناموس الأغلى بعد تحقيق «هملولة» للسيف في ختام المنافسات بقيادة الظافر على بن جميل الوهيبي بزمن بلغ 12:03:2 دقيقة، وكانت البداية المسائية قد جاءت مع «أشقر» مع الظافر والذي كسب شداد الزمول المحليات بزمن قدره 12:28:3 دقيقة، لتكتمل الثلاثية مع ملهي والبندقية الذهبية للزمول المفتوح.

محمد بن مكتوم بن راشد وحمدان بن مكتوم بن راشد يتوجان هجن الرئاسة بسيف الحول المفتوح

سلطان بن حمدان: إنجاز «الرئاسة» ثمرة دعم القيادة

هنأ معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بفوز هجن الرئاسة بسيف الإمارات المفتوح للحول في ختام مهرجان المرموم للهجن، وأكد معاليه أن الإنجازات التي حققتها هجن الرئاسة ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي تحرص على دعم الرياضة والرياضيين.

وهنأ معاليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تحقيق المراكز الأولى في «ختامي المرموم» والفوز بثمانية رموز في أول استحقاقات الموسم، كما هنأ معاليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على ما تحقق من حصاد وفير لمطايا هجن الرئاسة في السباق الختامي بالمرموم.

وقال معاليه: سيف الإمارات المفتوح للحول قلادة فخر وعز لهجن الرئاسة والحصول على هذا الرمز الرفيع شرف كبير وحافز لتحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب في بقية محطات الموسم.

أضاف معاليه: أثبتت هجن الرئاسة جدارتها بالرموز والناموس وحصد المراكز الأولى، لقد قدم فريق العمل في مؤسسة هجن الرئاسة جهداً كبيراً اثمر عن إنجازات مميزة في استهلال الموسم، وفي المقابل قدمت المطايا لوحة من التألق والإبداع في «ختامي المرموم» لتحصد الرموز عن جدارة واستحقاق رغم قوة المنافسات من شعارات أصحاب السمو الشيوخ.

وتابع معاليه: «ما تحقق يمثل بداية لموسم نطمح من خلاله لتحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب».

وشكر معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان المضمرين بمؤسسة هجن الرئاسة على التجهيز الجيد والمثالي لـ «الحلال» قبل انطلاقة التحديات وأكد بان الطموحات لا سقف لها.

وتقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان بالشكر والتقدير لجميع المشاركين في المهرجان الختامي السنوي للهجن بالمرموم واكد معاليه أن مهرجانات الهجن أصبحت ملتقى للملاك والمضمرين وبمثابة عيد للجميع يعكس الحرص في الحفاظ على إرث الآباء والأجداد.