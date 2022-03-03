«المقابل الضعيف» يبقي أحمد خليل بلا «فريق»



منير رحومة (دبي)



علمت «الاتحاد» أن أحمد خليل لاعب شباب الأهلي السابق، رفض بعض العروض التي وصلته من عدد من أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، بسبب تواضع العروض المادية، حيث فضل اللاعب عدم التسرع في تحديد محطته الاحترافية الجديدة، وبالتالي انتظار الانتقالات الصيفية لاختيار فريقه الجديد.

ويذكر أن أحد أندية مربع الصدارة تقدم بعرض قبل انتهاء فترة 21 يوماً، التي تتيح للأندية التعاقد مع اللاعب الحر بعد غلق باب «القيد الشتوي»، إلا المفاوضات تعطلت في اللحظات الأخيرة.

وأصبح خليل «30 عاماً» الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2015، رسمياً بلا فريق حتى نهاية الموسم، حيث حرص على توديع ناديه السابق شباب الأهلي برسالة عبر حسابه على «انستجرام»، وجه فيها الشكر لناديه السابق، وجميع العاملين فيه، والأكاديمية التي صعد منها، بالإضافة إلى زملائه اللاعبين والجماهير.