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الرياضي
ديوكوفيتش «بارقة أمل» قبل «رولان جاروس»
ديوكوفيتش «بارقة أمل» قبل «رولان جاروس»
3 مارس 2022 21:01

 
لندن (د ب أ) 

تلقت أمال الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في المشاركة ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، دفعة كبيرة مع أنباء بشأن تعليق فرنسا لتصريح التطعيم هذا الشهر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن وزير الرياضة الفرنسي أعلن في يناير الماضي، أن جميع الرياضيين سيكونون بحاجة إلى التطعيم من أجل دخول الأراضي الفرنسية والمنافسة، مما تسبب في شكوك حول مشاركة ديوكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس».
ولكن مع انحسار موجة فيروس كورونا المستجد الأخيرة، أعلن جان كاستكس رئيس الوزراء عن نهاية القيود الحالية يوم 14 مارس.
وقال كاستكس: الوضع يتحسن بفضل مجهوداتنا، وقد تم استيفاء شروط المرحلة الجديدة من تخفيف القيود، اعتباراً من 14 مارس، وسيتم تعليق تطبيق التصريح الخاص بالتطعيم.
ويعني ذلك أن ديوكوفيتش، والذي كان الوحيد الذي لم يحصل على اللقاح من بين 100 لاعب في التصنيف الأعلى للاعبي التنس، يمكنه اللعب في بطولة «مونت كارلو للأساتذة» التي تنطلق في العاشر من أبريل المقبل، والتي ربما تكون بطولته المقبلة.
وشارك ديوكوفيتش، الذي حل محله في المركز الأول في التصنيف العالمي الروسي دانييل ميدفيديف هذا الشهر، في البطولة الأولى له في العام الجاري في دبي الأسبوع الماضي، لكنه لا زال غير قادر في الوقت الحالي على دخول الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في بطولة «إنديانا ويلز» وميامي هذا الشهر.
وتم الكشف خلال الأسبوع الجاري عن انفصال ديوكوفيتش عن مدربه ماريان فاجدا بنهاية الموسم الماضي، وهو الذي كان قد تولى تدريبه لفترة طويلة، ويمكن بالطبع إجراء تغييرات قبل بطولة فرنسا المفتوحة، والتي تنطلق يوم 22 مايو المقبل.
كان ديوكوفيتش قد فاز بلقبه الثاني على الملاعب الرملية في باريس العام الماضي، عقب فوزه في الدور قبل النهائي على الإسباني رافائيل نادال واليوناني ستيفانوس تسيتيباس في المباراة النهائية.

بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
رولان جاروس
نوفاك ديوكوفيتش
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