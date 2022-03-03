مارش: «تيد لاسو» لم يخلصنا من «وصمة العار»!



لندن (رويترز)

قال جيسي مارش المدرب الجديد لنادي ليدز يونايتد، إن المسلسل الكوميدي الدرامي الرياضي «تيد لاسو» لم يساعد في التخلص من «وصمة العار» التي تحيط بالمدربين الأميركيين الذين يعملون في إنجلترا، لكن المدرب البالغ عمره 48 عاماً عازم على النجاح مع ناديه الجديد.

ويتناول المسلسل الشهير، والذي فاز بعدة جوائز إيمي في 2021، قصة مدرب أميركي متحمس يحاول إنقاذ أحد الفرق الإنجليزية المتعثرة.

وتولى مارش المسؤولية في ليدز خلفا لمارسيلو بيلسا هذا الأسبوع، وهو المدرب الأميركي الوحيد المسؤول عن فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال مارش للصحفيين: نعم، أعتقد أن هناك وصمة عار على الأرجح، ولست متأكداً من أن تيد لاسو ساعد في التخلص من هذه الوصمة، لم أشاهد المسلسل، لكني أفهمه، بدأنا في الولايات المتحدة رويداً رويداً التأقلم على طبيعة اللعبة هنا في إنجلترا، أتفهم أنهم لا يعتقدون أن لدينا الخبرة المطلوبة للتدريب في أوروبا، بصراحة، أعتقد أنهم على صواب.

وأضاف: «كان هذا سبب قدومي إلى أوروبا، تعلمت اللغة الألمانية وحاولت التكيف مع ثقافة جديدة، هذه هي الدولة الخامسة التي أدرب فيها وستساعدني على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بي، والتعامل مع تحديات جديدة من أجل التطور وتعلم أشياء جديدة».

وقاد مارش رد بول سالزبورج سابقاً إلى الفوز بثنائية الدوري والكأس مرتين في النمسا قبل أن ينضم إلى نادي رازن بال شبورت لايبزيج في الدوري الألماني، وسيواجه تحدياً صعباً في ليدز الذي يشهد تراجعاً كبيراً منذ ديسمبر.

ويحتل النادي المركز 16 متقدماً بنقطتين على مراكز الهبوط.

وأضاف مارش «الطريقة الوحيدة التي أعرفها هي أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الناس على تحقيق أقصى قدر من التطلعات، هذا يبدو مثل تيد لاسو مما سمعته!، وستكون أول مباراة لمارش يوم السبت أمام ليستر سيتي.