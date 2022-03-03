«اليويفا» يفرض على بيلاروسيا «أرضاً محايدة»



لوزان (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، أن كافة الفرق والمنتخبات الوطنية البيلاروسية التي تنافس في مسابقات أوروبية، عليها أن تلعب مبارياتها البيتية على أرض محايدة، في أعقاب دعم بيلاروسيا لموسكو في غزو أوكرانيا.

وقالت الهيئة الناظمة للكرة الأوروبية في بيانها، إن المباريات التي تكون فيها فرق بيلاروسية هي المضيفة ستقام خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير.

ويأتي هذا القرار بحق بيلاروس لاستضافتها قوات روسية شاركت في غزو أوكرانيا.

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستعقد اجتماعات استثنائية أخرى، على أساس منتظم ومستمر عند الاقتضاء، لإعادة تقييم الوضع القانوني والواقعي بحسب تطوره، وتبني قرارات أخرى حسب الضرورة.

ويلعب المنتخب الوطني البيلاروسي صاحب المركز 94 في تصنيف «الفيفا» مباراتين وديتين خارج أرضه أمام الهند والبحرين في مارس.

ومن المقرر أن تستضيف بيلاروس ضيفتها أذربيجان في 6 يونيو المقبل في دوري الأمم الأوروبية، وكازاخستان أو مولدافيا «الفائز بينهما من ملحق تأهيلي» بعدها بأربعة أيام، فيما لا يتواجد أي فريق بيلاروسي في مسابقات الأندية الأوروبية هذا الموسم.

كما يخوض المنتخب البيلاروسي للسيدات على أرضه مباراة ودية أمام آيسلندا في 7 أبريل.

وكانت روسيا استُبعدت الاثنين من كأس العالم لكرة القدم بعدما قرر الاتحادان الدولي «الفيفا» والأوروبي إنهاء مشاركات كل الأندية والمنتخبات الوطنية الروسية من المسابقات الأوروبية والدولية «حتى إشعار آخر».

ورداً على سؤال في منتدى لكرة القدم في لندن الخميس من قبل صحيفة «فاينانشيال تايمز»، قال السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه لا يعرف متى يمكن إعادة روسيا والأندية الروسية إلى المنافسات الأوروبية.

وقال «في الوقت الحالي من المستحيل قول ذلك»، مضيفاً «كان قرارنا المتخذ في ذلك الوقت هو القرار الصحيح الوحيد، قراراً بالإجماع لأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ماذا سيحدث غداً؟، لا أحد يعرف، لا يمكنني منحك إجابة، حتى يظل الأمر هكذا ونحن ننتظر حلول السلام.