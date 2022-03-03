داسيلفا: «مؤشر إيجابي» رغم القلق!



فيصل النقبي (كلباء)



أكد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء أهمية الخروج بنتيجة إيجابية، عندما يلتقي «النمور» مع الوصل يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 18»، لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال: هناك مؤشر إيجابي قبل المباراة، وذلك بعودة جميع المصابين، حيث يكتمل الفريق، بعد فترة طويلة من الغيابات والإصابات.

وأضاف: نحن بحاجة إلى النقاط الثلاث، لأننا لم نحصل على نقاط، منذ بداية الدور الثاني من الدوري، وهذا يمثل قلقاً كبيراً بالنسبة للاعبين والجهاز الفني.

وقال: عموماً لدينا ثقة كبيرة بجميع اللاعبين، ونذهب إلى ملعب الوصل، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات.