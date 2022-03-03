اليوم 04:24
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
داسيلفا: «مؤشر إيجابي» رغم القلق!
داسيلفا: «مؤشر إيجابي» رغم القلق!
3 مارس 2022 19:49

 
فيصل النقبي (كلباء)


أكد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء أهمية الخروج بنتيجة إيجابية، عندما يلتقي «النمور» مع الوصل يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 18»، لدوري أدنوك للمحترفين.
وقال: هناك مؤشر إيجابي قبل المباراة، وذلك بعودة جميع المصابين، حيث يكتمل الفريق، بعد فترة طويلة من الغيابات والإصابات.
وأضاف: نحن بحاجة إلى النقاط الثلاث، لأننا لم نحصل على نقاط، منذ بداية الدور الثاني من الدوري، وهذا يمثل قلقاً كبيراً بالنسبة للاعبين والجهاز الفني.
وقال: عموماً لدينا ثقة كبيرة بجميع اللاعبين، ونذهب إلى ملعب الوصل، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات.

دوري أدنوك للمحترفين
خورخي داسيلفا
اتحاد كلباء
الوصل
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©