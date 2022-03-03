فكرة «مونديال العامين» تقترب من الموت!



لندن (د ب أ)



يثق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» بأن فكرة الاتحاد الدولي «الفيفا» بإقامة كأس العالم كل عامين سيتم استبعادها قريباً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.اي.ميديا» أن «الفيفا» كان قد دخل في مشاورات بشأن احتمالية إقامة كأس العالم كل عامين، حيث يحرص جياني إنفانتينو، رئيس «الفيفا»، لإضافة المزيد من المباريات ذات الأهمية في الأجندة الدولية.

وكان ألكسندر تشيفرين، رئيس اليويفا، من أشد المنتقدين للفكرة ولكنه ألمح إلى أن الجهتين اقتربا من التوصل لاتفاق عندما تحدث في قمة «فاينانشال تايمز لأعمال كرة القدم».

وقال: نتناقش بشكل دوري مع «الفيفا، وإقامة كأس العالم كل عامين غير مقبول للجميع في كرة القدم، سعيد لأن «الفيفا أدرك الآن هذا جيداً.

وأضاف: ما زلنا نتناقش، كنت في محادثات مع رئيس «الفيفا» بالأمس بشأن هذا الأمر، ونعترف تماماً، ولا يمكننا أن نقول إن كرة القدم في القارات الأخرى لا يمكنها التطور، ولكن ينبغي أن نكون متحالفين ولا ينبغي أن تتضرر اتحادات أوروبا وأميركا الجنوبية.

وقال: دخلنا في مناقشات كثيرة ومتأكد من أن إقامة كأس العالم كل عامين أصبحت شيئاً مستبعداً، نحن نتناقش ونريد المساعدة. لا يمكننا قول إن كرة القدم الأوروبية هي نفسها ولا نسمح بأي شيء آخر.

وأضاف: لم يكن هذا نهجنا أبداً ولن يكون في المستقبل أيضاً، نحن نتناقش، لا أعتقد أنه من الصواب أن نقول الكثير الآن لأنها مجرد مناقشات ولكنني واثق من أننا سنجد الحل مع «الفيفا» قريباً.

وأشار تشيفرين إلى أنه من الممكن أن تصبح المباراة التي تجمع بين بطل أوروبا وبطل أميركا الجنوبية أساسية في الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن تقام مباراة بين المنتخبين الإيطالي والأرجنتيني، أطلق عليها «فيناليسيما»، يوم الأول من يونيو المقبل في لندن، حيث تم الاتفاق عليها بين يويفا وكونميبول.

وطرح فيكتور مونتاجلياني، نائب رئيس «الفيفا»، فكرة إقامة دوري أمم عالمي أو بطولة كأس قارات مجددة، والتي تم إلغاؤها في 2017، ولكنها جلبت دولاً من أجزاء مختلفة من العالم.

وقال سيفرين عن مباراة إيطاليا والأرجنتين: أعتقد أنه شيء جيد للغاية ومثير أن يلعب أبطال القارتين، الذين فازوا بالكأسين، مباراة واحدة أمام بعضهما بعضاً.

وأضاف: أرى الكثير من اتحاداتنا الكبرى وأيضاً في أميركا الجنوبية يقولون إنهم يريدون مواجهة بعضهم بعضاً أكثر وهذا منطقي، الآن نناقش مع «الفيفا» أيضاً كيف نفعل هذا؟ هل نفعل هذا سوياً؟ على الأرجح نعم ولكن حالياً من المبكر جداً مشاركة هذا علانية.

وأضاف: اتفق أنه قبل دوري الأمم كان هناك العديد من المباريات الودية مع المنتخبات من خارج أوروبا والآن المباريات الودية ليست كثيرة لذلك يجب أن نرى كيف نمنح الفرق فرصة لمواجهة بعضهما بعضاً، الأمر لا يتعلق فقط بالمنتخبات الكبرى.