اليوم 04:23
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
جوران: طموح عجمان أفضل من «السادس»
جوران: طموح عجمان أفضل من «السادس»
3 مارس 2022 18:31

 
رضا سليم (دبي)


شدد الصربي جوران مدرب عجمان، على أن لقاء بني ياس من المواجهات القوية، وقال قبل مباراة الفريقين يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 18» لـ«دوري أدنوك للمحترفين»: نواجه منافساً قوياً، ونسعى لإيجاد الطريقة المناسبة لمواجهته، ونحاول أن نحصد نتيجة إيجابية، وبشكل عام راض عن نتائج وأداء الفريق في الدور الثاني، والأهم هو التواصل في العمل والنتائج الإيجابية، وجماهير عجمان يستحقون ذلك، بما قدموه من مساندة في المباريات الأخيرة.
وأضاف أن «السماوي» لم يتغير عن الدور الأول، سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين وجهزنا فريقنا له ولا توجد لدينا غيابات، وإن كنا ننتظر عدداً من التقارير الطبية لبعض اللاعبين، ونلعب جميع المباريات من أجل الفوز، ولا يمكن أن نضع اللاعبين تحت الضغط، لأنهم يحققون النتائج الجيدة وطموحنا هذا الموسم أن نواصل تطوير المستويات والنتائج، وأن نحقق أفضل من المركز السادس.
وقال محمد إسماعيل مدافع عجمان: علينا في الاستمرار في النتائج الإيجابية التي حققناها في المباريات المقبلة. وسنواجه منافساً قوياً، وعلينا أن نحترمه، ونأمل أن نواصل تحقيق النتائج الإيجابية، وما أقدمه هذا الموسم هو نتاج مجهود جماعي للفريق، وخط الدفاع يقدم مستوى متميزاً ونأمل أن نواصل على هذا النهج حتى نهاية الموسم.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
بني ياس
جوران
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©