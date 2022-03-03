جوران: طموح عجمان أفضل من «السادس»



رضا سليم (دبي)



شدد الصربي جوران مدرب عجمان، على أن لقاء بني ياس من المواجهات القوية، وقال قبل مباراة الفريقين يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 18» لـ«دوري أدنوك للمحترفين»: نواجه منافساً قوياً، ونسعى لإيجاد الطريقة المناسبة لمواجهته، ونحاول أن نحصد نتيجة إيجابية، وبشكل عام راض عن نتائج وأداء الفريق في الدور الثاني، والأهم هو التواصل في العمل والنتائج الإيجابية، وجماهير عجمان يستحقون ذلك، بما قدموه من مساندة في المباريات الأخيرة.

وأضاف أن «السماوي» لم يتغير عن الدور الأول، سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين وجهزنا فريقنا له ولا توجد لدينا غيابات، وإن كنا ننتظر عدداً من التقارير الطبية لبعض اللاعبين، ونلعب جميع المباريات من أجل الفوز، ولا يمكن أن نضع اللاعبين تحت الضغط، لأنهم يحققون النتائج الجيدة وطموحنا هذا الموسم أن نواصل تطوير المستويات والنتائج، وأن نحقق أفضل من المركز السادس.

وقال محمد إسماعيل مدافع عجمان: علينا في الاستمرار في النتائج الإيجابية التي حققناها في المباريات المقبلة. وسنواجه منافساً قوياً، وعلينا أن نحترمه، ونأمل أن نواصل تحقيق النتائج الإيجابية، وما أقدمه هذا الموسم هو نتاج مجهود جماعي للفريق، وخط الدفاع يقدم مستوى متميزاً ونأمل أن نواصل على هذا النهج حتى نهاية الموسم.