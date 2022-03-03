ليوناردو يكشف الجديد في «حكاية مبابي»



باريس (أ ف ب)

أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان، أن فريق العاصمة الباريسية «سيبذل كل شيء» لتمديد عقد نجمه كيليان مبابي، نافياً في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» أن يكون بطل مونديال 2018 تلقى عرضاً براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو.

وقال في المقابلة التي نُشرت أن سان جيرمان «لم يقدّم عرضاً محدداً» للمهاجم الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا، والذي ينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو، خلافاً لما نشرته صحيفتا «لو باريزيان» و«آس» الإسبانية مؤخراً.

وتحدثت الصحيفتان عن عقد لسنتين بقيمة 50 مليون يورو سنوياً، مصحوباً بمكافأة وفاء بقيمة 100 مليون يورو، لإقناع المهاجم البالغ 23 عاماً بالبقاء في العاصمة الفرنسية، في وقت تتواصل مساعي ضمه من ريال مدريد الإسباني، النادي الذي يثير اهتمام مبابي وسيواجهه الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا «فاز سان جيرمان ذهاباً 1-صفر».

لكن وفقاً لليوناردو، فإن «ذلك ليس صحيحاً»، مؤكداً أن الجانب المالي «ثانوي» في نظر اللاعب: «آخر شيء سنضعه في العقد هو المبلغ».

أبدى البرازيلي اعتقاده بأن هناك «احتمالات» لبقاء مبابي، رغم مساعي الفريق الإسباني، «طالما لا يوجد توقيع، سنحاول كل شيء وسنبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ به».

وأصبح مبابي ثاني أفضل هداف في تاريخ سان جيرمان عندما قاد والأرجنتيني ليونيل ميسي فريقهما للفوز على ضيفه سانت إتيان 3-1 ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين.

ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 156 هدفاً في جميع المسابقات معادلاً رقم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي دافع عن ألوان النادي بين عامي 2012 و2016، فيما يتربع الأوروجوياني إدينسون كافاني على قمة الأفضل في تاريخ النادي مع 200 هدف.

وكان مبابي أعلن في بداية فبراير أن قراره «لم يُتخذ»، مؤكداً أنه «لن يتحدث» مع ريال مدريد قبل انتهاء المواجهة الأوروبية بينهما.

ومنذ بداية يناير، أصبح مبابي الذي دخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده، حراً في التوصل إلى اتفاق مع نادٍ آخر على عقد يبدأ في يوليو.